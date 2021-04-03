தடுப்பூசிகளைப் பகிர்ந்துகொள்ள
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஒப்புதல்
பிரஸ்ஸல்ஸ்: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பெரும்பாலான உறுப்பு நாடுகள் தங்களுக்குக் கிடைக்கவுள்ள தடுப்பூசிகளை ஐந்து ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ஒப்புக் கொண்டுள்ளன.
பல நாட்கள் பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு, இரண்டாவது காலாண்டில் கிடைக்கவுள்ள 10 மில்லியன் ஃபைசர்-பயோஎன்டெக் தடுப்பூசிகளைத் தேவைப்படும் நாடுகளுக்குக் கொடுப்பதற்கு வழிவகை செய்ய ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதர்கள் ஒப்புக்கொண்டன.
அவற்றில், 2.85 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் ஐந்து நாடுகளி
டையே பகிரப்படும் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதர்களின் கூட்டத்தை நடத்திய போர்ச்சுகல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீன தடுப்பூசி உற்பத்தி இரட்டிப்பு
பெய்ஜிங்: சினோவாக் தடுப்பூசி உற்பத்தியை இரட்டிப்பாக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது. தடுப்பூசி உற்பத்திக்கான மூன்றாவது உற்பத்தி மையம் பயன் பாட்டுக்கு வந்துள்ளதைத் தொடர்ந்து அந்நிறுவனம் இவ் வாறு கூறியுள்ளது. இதனால் இரண்டு பில்லியன் தடுப்பூசி
கள் உற்பத்தி செய்ய முடியும் என சினோவாக் நிறுவனம் கூறியுள்ளது. ஆனால் எப்போது முதல் 2 பில்லியன் தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்படும் என்று கூறப்படவில்லை.
ஜப்பானிய பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் ஒத்திவைப்பு
தோக்கியோ: ஜப்பானிய பிரதமர் யோஷிஹிடே சுகாவின் அமெரிக்கப் பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இம்மாதத் தொடக்கத்தில் மேற்கொள்ளப்படுவதாக இருந்த பயணம் தற்போது இம்மாத நடுப்பகுதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தலைமை அமைச்சரவை செயலாளர் கட்சுனோபு கடோ தெரிவித்தார். அதன்படி வரும் 16ஆம் தேதி சுகா, அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனைச் சந்திப்பார்.
பாகிஸ்தானில் இருந்து வருவோருக்கு பிரிட்டன் தடை
லண்டன்: கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாக பங்ளாதேஷ், பாகிஸ்தான், பிலிப்பீன்ஸ் மற்றும் கென்யா நாடுகளில் இருந்து வருவோருக்கு பிரிட்டன் தடை விதித்துள்ளது.
இந்நாடுகளில் இருந்து வருவோர் பிரிட்டிஷ் மற்றும் அயர்லாந்து நாட்டவர்களாக இருப்பின், அவர்கள் 10 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். பிலிப்பீன்சில் நேற்று 15 ஆயிரம் பேருக்குக் கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.