அமெரிக்க நாடாளுமன்றக் கட்டம் அமைந்துள்ள கேப்பிடல் கட்டடத்தின் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போலிசார் மீது மர்ம நபர் ஒருவர் வாகனத்தால் மோதினார். இச்சம்பவத்தில் போலிஸ் அதிகாரி ஒருவர் மாண்டார். சந்தேக நபர் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார். சம்பவம் குறித்து கேப்பிட்டல் போலிஸ் தலைவர் யோகாநந்தா பிட்மன் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கினார்.
"அதிகாரிகளை நோக்கி வாகனத்தைச் செலுத்தினார் ஆடவர். அதன் பின்னர் சாலையை மறித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்பில் அவர் மோதினார். பின்னர் கையில் கத்தியுடன் மின்னல் வேகத்தில் தமது காரை விட்டு இறங்கினார்.
"அங்கிருந்த அதிகாரிகள் மீது கண்மூடித்தனமாகக் கத்தியால் தாக்கத் தொடங்கினார். எங்கள் அதிகாரிகளில் ஒருவர் அந்தத் தாக்குதலில் மாண்டுவிட்டார் என்பதை கனத்த இதயத்துடன் அறி விக்கிறேன்," என்றார் அவர்.
தாக்குதலில் மேலும் சில போலிஸ் அதிகாரிகள் காயமுற்ற தாகவும் அவர் கூறினார். உயிரிழந்த அதிகாரியின் அடையாளம் பின்னர் வெளியிடப்பட்டது. வில்லியன் 'பில்லி' இவான்ஸ் எனப்படும் 18 வயது அதிகாரி அவர் என்று கேப்பிட்டல் போலிஸ் கூறியது. அதனைத் தொடர்ந்து போலிசார் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் சந்தேக நபர் உயிரிழந்தார். அவர் இண்டியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நோவா கிரீன், 25, என அடையாளம் காணப்பட்டார். தாக்குதலுக்கான நோக்கம் தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்றபோதிலும் இது பயங் கரவாதத் தாக்குதல்போலத் தோன்ற வில்லை என்றனர் போலிசார். இவ் விவகாரத்தில் மர்மம் நீடிக்கிறது.
இதற்கிடையே, மாண்ட போலிஸ் அதிகாரிக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் நோக்கில் தேசிய கொடியை அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிட அதிபர் ஜோ பைடன் உத்தரவிட்டார். கேப்பிட்டல் கட்டடத்தைச் சுற்றி பாதுகாப்புப் பலப்படுத்தப்பட்டது.