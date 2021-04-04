Home
அமெரிக்காவில் நிகழ்ந்த தாக்குதலின் மர்மம் நீடிப்பு

காரால் மோதிய சந்தேக நபர் பின்னர் நடத்திய கத்திக்குத்து தாக்குதலில் இளவயது போலிஸ் அதிகாரி மாண்டார். படம்: ஏஎஃப்பி -

அமெ­ரிக்க நாடா­ளு­மன்­றக் கட்­டம் அமைந்­துள்ள கேப்­பி­டல் கட்­ட­டத்­தின் பாது­காப்­புப் பணி­யில் ஈடு­பட்­டி­ருக்­கும் போலி­சார் மீது மர்ம நபர் ஒரு­வர் வாக­னத்­தால் மோதி­னார். இச்­சம்­ப­வத்­தில் போலிஸ் அதி­காரி ஒரு­வர் மாண்­டார். சந்­தேக நபர் சுட்டு வீழ்த்­தப்­பட்­டார். சம்­ப­வம் குறித்து கேப்­பிட்­டல் போலிஸ் தலை­வர் யோகா­நந்தா பிட்­மன் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் விளக்­கி­னார்.

"அதி­கா­ரி­களை நோக்கி வாக­னத்­தைச் செலுத்­தி­னார் ஆட­வர். அதன் பின்­னர் சாலையை மறித்து வைக்­கப்­பட்­டி­ருந்த தடுப்­பில் அவர் மோதி­னார். பின்­னர் கையில் கத்­தி­யுடன் மின்­னல் வேகத்­தில் தமது காரை விட்டு இறங்­கி­னார்.

"அங்­கி­ருந்த அதி­கா­ரி­கள் மீது கண்­மூ­டித்­த­ன­மா­கக் கத்­தி­யால் தாக்­கத் தொடங்­கி­னார். எங்­கள் அதி­கா­ரி­களில் ஒரு­வர் அந்­தத் தாக்­கு­த­லில் மாண்­டு­விட்­டார் என்­பதை கனத்த இத­யத்­து­டன் அறி விக்­கி­றேன்," என்­றார் அவர்.

தாக்­கு­த­லில் மேலும் சில போலிஸ் அதி­கா­ரி­கள் காய­முற்­ற தா­க­வும் அவர் கூறி­னார். உயி­ரி­ழந்த அதி­கா­ரி­யின் அடை­யா­ளம் பின்­னர் வெளி­யி­டப்­பட்­டது. வில்­லி­யன் 'பில்லி' இவான்ஸ் எனப்­படும் 18 வயது அதி­காரி அவர் என்று கேப்­பிட்­டல் போலிஸ் கூறி­யது. அத­னைத் தொடர்ந்து போலி­சார் நடத்­திய துப்­பாக்­கிச்­சூட்­டில் சந்­தேக நபர் உயி­ரி­ழந்­தார். அவர் இண்­டி­யானா மாநி­லத்­தைச் சேர்ந்த நோவா கிரீன், 25, என அடை­யா­ளம் காணப்­பட்­டார். தாக்­கு­த­லுக்­கான நோக்­கம் தெளி­வா­கத் தெரி­ய­வில்லை என்­ற­போ­தி­லும் இது பயங்­ க­ர­வா­தத் தாக்­கு­தல்­போ­லத் தோன்­ற­ வில்லை என்­ற­னர் போலி­சார். இவ் விவகாரத்தில் மர்மம் நீடிக்கிறது.

இதற்­கி­டையே, மாண்ட போலிஸ் அதி­கா­ரிக்கு இரங்­கல் தெரி­விக்­கும் நோக்­கில் தேசிய கொடியை அரைக்­கம்­பத்­தில் பறக்கவிட அதி­பர் ஜோ பைடன் உத்­த­ர­விட்­டார். கேப்­பிட்­டல் கட்­ட­டத்­தைச் சுற்றி பாதுகாப்­புப் பலப்­ப­டுத்தப்பட்டது.