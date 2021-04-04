மக்கள் கவனம் ஈர்க்கும் பாமக வேட்பாளர்
பூந்தமல்லி: பூந்தமல்லி தனித்தொகுதியில் பாமக சார்பாக ராஜமன்னார் என்ற வேட்பாளர் போட்டியிடுகிறார். இவர் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் பெண்களைக் கொண்டு வித்தியாசமாக வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.
கூட்டணிக் கட்சியான அதிமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துள்ள வாக்குறுதிகளின்படி, ஆண்டுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் ஆறு எரிவாயு உருளைகள், விலையில்லா துணி துவைக்கும் இயந்திரம், அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதந்தோறும் 1,500 ரூபாய் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை ஒரு லாரியில் வைத்து, அதை நேரடி விளக்கக் காட்சியாக மக்களிடம் காண்பித்து பிரசாரம் செய்து வருகிறார். படம்: ஊடகம்
இன்று மாலையுடன் ஓய்கிறது பிரசாரம்
சென்னை: தமிழகம், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைகளுக்கு நாளை மறுநாள் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்று 4ஆம் தேதி மாலையுடன் பிரசாரம் ஓய்வடைகிறது.
தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கும் புதுச்சேரியில் 30 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து தொகுதிகளிலும் உள்ளூர் போலி சாரும் துணை ராணுவப் படையினரும் பாதுகாப்புப் பணியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இன்று இரவு 7 மணி முதல் திரையரங்கு, தொலைக்காட்சி, வேறு எந்த மின்னணு ஊடகங்கள் மூலமும் பிரசாரங்கள் செய்யக் கூடாது என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆரத்தி தட்டில் பணம் போட்டதாக அமைச்சர் மீது வழக்குப் பதிவு
விழுப்புரம்: அண்மையில் விழுப்புரம் நகர்ப் பகுதியில் வாக்கு சேகரிக்கச் சென்ற அதிமுக வேட்பாளரும் அமைச்சருமான சி.வி.சண்முகம், பெண்களுக்கு ஆரத்தி தட்டில் பணம் போட்டது தொடர்பாக விழுப்புரம் தொகுதி தேர்தல் பறக்கும் படை அலுவலர் ஹரிதாஸ் விழுப்புரம் மேற்கு காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, விழுப்புரம் போலிசார் அமைச்சர் மீது இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இளையர் வாக்குகளைக் கவர புது யுக்தி
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இளைஞர்களின் வாக்குகளைக் கவர புது யுக்தியாக அதிமுக வேட்பாளர் ராஜன் செல்லப்பா வேலை வாய்ப்பு இணையத்தளத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இளைஞர்கள், இளம் பெண்களின் வேலைவாய்ப்பை 100% உறுதி செய்யும் வகையில் பிரத்யேக வேலைவாய்ப்பு இணையத் தளம் ஒன்றைத் துவக்கியுள்ளார். இதற்கென தமிழகம் முழுவதும் 200 நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்கிறது வருமான வரி சோதனை
தேனி: அரசியல் கட்சியினர் மக்களுக்கு பணம் கொடுத்து வாக்குகளைப் பெறுவதைத் தடுக்கும் வகையில் வருமான வரித்துறையினரும் பறக்கும் படையினரும் அதிரடியாக சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தேனி மாவட்டம், போடியில் உள்ள துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அலுவலகம் அருகே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நேற்று திடீர் சோதனைகளை நடத்தினர். தேனி மாவட்ட ஜெ.பேரவைப் பொருளாளர் குறிஞ்சி மணி வீட்டில் நடந்த சோதனையைப் போலவே புதுக்கோட்டை மாவட்டம், வி.கோட்டையூரில் திமுக ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் வீட்டிலும் சோதனை நடந்தது.