ஜூலை 1 முதல் தாய்லாந்தில்
சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி
பேங்காக்: தாய்லாந்தின் பிரபல சுற்றுலாத் தளமான புக்கெட்டிற்கு செல்லும் தடுப்பூசி போடப்பட்ட அனைத்துலக சுற்றுலாப் பயணிகள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்பட தேவை
இல்லை என்று அந்நாட்டின் சுற்றுலாத் துறை கடந்த வாரம் பரிந்துரைத்திருந்தது. பெருமளவில் சுற்றுலாப் பயணிகளை நம்பியுள்ள தாய்லாந்தின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் இந்த பரிந்துரை முன்வைக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து வரும் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் அந்த நடைமுறையை பின்பற்றப் போவதாக தாய்லாந்து அறிவித்துள்ளது.
மலேசிய பிரதமர்: தடுப்பூசி போடும் இலக்கை எட்டுவது அவசியம்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் தடுப்பூசி போட தகுதி பெற்றவர்களின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடும் போது தடுப்பூசி போட பதிவு செய்துகொண்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு என்று கூறியுள்ளார் பிரதமர் முகைதீன் யாசின்.
26.7 மில்லியன் மக்களுக்குத் தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி 7.6 மில்லியன் பேர் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள பதிவு செய்துகொண்டுள்ளனர்.
"இந்த எண்ணிக்கை குறைவு என்று நான் நினைக்கி
றேன். கிருமிப் பரவலைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரவும் நாட்டின் பொருளியலை வேகமாக மீட்டெடுக்கவும் தடுப்பூசி போடும் இலக்கை எட்டுவது அவசியம்," என்றார் முகைதீன்.
பாகிஸ்தான்: இந்தியாவுடன் எந்த வர்த்தகமும் கிடையாது
இஸ்லாமாபாத்: தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியாவோடு எந்த வர்த்தகமும் செய்ய முடியாது என்று கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான். இந்தியாவில் இருந்து சர்க்கரை, பருத்தி இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கும் பொருளாதார ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் முடிவு குறித்து முக்கிய அமைச்சரவை உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு பேசிய அவர் இவ்வாறு சொன்னார்.
வெளியுறவு அமைச்சர் ஷா மஹ்மூத் குரேஷி, காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து முடிவை மீண்டும் மாற்றியமைக்கும் வரை வழக்கமான நிலை தொடராது என்றார்.
தீயை அணைக்க சென்றவர்கள் பலி
பேங்காக்: பேங்காக்கில் குடியிருப்பு கட்டடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில் தீயணைப்பாளர்கள் உட்பட ஐவர் மாண்டனர். மேற்கு பேங்காக்கில் உள்ள மூன்று அடுக்கு சொகுசு கட்டடத்தில் நேற்று காலை 6 மணியளவில் தீ பற்றியது. சுமார் 7 மணிக்கு சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற தீயணைப் பாளர்கள் பெருமளவு சேதமடைந்த கட்டடத்திற்குள் நுழைந்த
போது கட்டடம் இடிந்து விழுந்து தீயணைப்பாளர்கள் நால்வரும் ஒரு குடியிருப்பாளரும் மாண்டுவிட்டனர்.