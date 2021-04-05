Home
$1 மி. மேல் மதிப்புடைய 'சிங்கப்பூர் ரீடிஸ்கவர்' பற்றுச்சீட்டுகள் நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்டன

சிங்கப்பூர் ராட்டினத்தில் மார்ச் 28ஆம் தேதியன்று சென்ற வெளிநாட்டு ஊழியர்கள். படம்: ItsRainingRaincoats -

வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள், வச­தி­குறைந்­தோர் ஆகி­யோ­ருக்கு இது­வரை $1 மில்­லி­ய­னுக்கு மேல் மதிப்­பு­டைய 'சிங்­கப்­பூர் ரீடிஸ்­க­வர்' பற்­றுச்­சீட்­டு­கள் நன்­கொ­டை­யாக அளிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

கிட்­டத்­தட்ட $1 மில்­லி­யன் மதிப்­பில் சிங்­கப்­பூர் ராட்டின­த்திற்கு வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் செல்ல, 27,000க்கும் மேற்­பட்ட நுழை­வுச்­சீட்­டு­களை, 'சிங்­கப்­பூர் ரீடிஸ்­க­வர்' பற்­றுச்­சீட்டு வடி­வில் மக்­கள் நன்­கொடை வழங்­கி­யுள்­ள­தாக லாப நோக்­கமற்ற அமைப்­பான 'இட்ஸ்­‌ரே­னிங்­ரேன்­கோட்ஸ்' தெரி­வித்­துள்­ளது.

இவ்­வாண்டு ஜன­வரி 31ஆம் தேதி முதல் தொடங்­கிய இந்­நன்­கொடைத் திட்­டம் வழி 5,600க்கும் மேலான வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் பல­ன­டைந்­துள்­ள­னர்.

வெறும் 2,000 நுழை­வுச்­சீட்­டு­களை இலக்­கா­கக் கொண்­டி­ருந்த அமைப்­பின் நிறு­வ­னர் திரு­வாட்டி தீபா சுவா­மி­நா­தன், மக்­க­ளி­ட­மிருந்து கிடைத்த உதவி பெரு­ம­ள­வில் அமைந்­த­தா­கக் கூறி நன்றி தெரி­வித்­தார்.

இதே­போல் சுற்­றுலா வர்த்­த­கங்­களும் பற்­றுச்­சீட்­டைப் பயன்­படுத்­தக்­கூ­டிய இணை­யத்­த­ளங்­களும் வச­தி­கு­றைந்த பிரி­வி­ன­ருக்கு உதவ, பொது­மக்­க­ளி­டையே பற்­றுச்­சீட்டு நன்­கொடை பெறும் திட்­டங்­கள் சில­வற்­றைத் தொடங்­கி­யுள்­ளன. சிறு­வர் இல்­ல­வா­சி­கள், வச­தி­கு­றைந்த குடும்­பங்­கள் ஆகி­யோர் இவற்­றின் மூலம் பலன் அடைந்து வரு­கின்­ற­னர்.