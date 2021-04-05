முன்பு பயணம் தொடர்பான கைபேசிச் செயலி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத் தளத் தீர்வுகளை வழங்கி வந்த எல்டிஆர் டெல்னாலஜி நிறுவனம், கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாக விமானப் பயணங்கள் ரத்தானதை அடுத்து அது முக அடையாள மற்றும் வெப்பநிலை பரிசோதனைச் சாதனங்களை இறக்குமதி செய்து விற்க முடிவு செய்தது. அதுவே அந்நிறுவனத்துக்குத் திரும்புமுனையாக அமைந்தது.
"நோய்முறியடிப்புக் காலத்துக்குப் பிறகு எங்கள் முக வெப்ப
நிலைச் சாதனங்களுக்கு பெரும் வரவேற்பு கிட்டியது. குறிப்பாக, அலுவலகத்துக்குத் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தோர் அதிக அளவில் எங்கள் சாதனங்களை வாங்கினர். அதுவே எங்கள் நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமையைச் சற்று சீராக்கியது," என்றார் அந்நிறுவனத்தின் வர்த்தக மேம்பாட்டுப் பிரிவின் மேலாளர் திரு ஜிம்மி லிம்.
'ஐபேட் மினி' கைக்கணினி அளவில் இருந்த சாதனம் ஒன்று $2,000 முதல் $5,000 வரை விற்கப்பட்டாலும் நிறு
வனங்கள் அரசாங்கம் வழங்கிய மின்னிலக்கம் தொடர்பான மானியங்களைப் பயன்படுத்தி அவற்றை அதிக அளவில் வாங்கின என்றார் திரு லிம்.
அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு 980 சாதனங்களை விற்ற அந்நிறுவனம் இவ்வாண்டு முதலாம் காலாண்டில் 580 சாதனங்களை விற்றுள்ளது.