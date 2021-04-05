Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

கமல் மீது வழக்குப் பதிவு

கோவை: கோவை சுயேச்சை வேட்பாளர் பழனிகுமார் கோவை காட்டூர் காவல் நிலையத்தில் தாக்கல் செய்த புகாரை அடுத்து மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட மூவர் மீது காட்டூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடவுள் படங்களைப் பயன்படுத்தி வேட்பாளர் பரப்புரை செய்ததாக புகார் தெரிவிக்கிறது.

தங்கக் காசு; தப்பி ஓட்டம்; புகார்

திருநள்ளாறு: திருநள்ளாறில் பாஜகவினர் பணத்துடன் தங்கக் காசுகளையும் வாக்காளர்களுக்குக் கொடுத்து விட்டு தப்பி ஓடிவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

காரைக்கால் மாவட்டம் சூரங்குடியில் வாக்காளர்களுக்கு பாஜகவினர் தங்கக் காசு விநியோகித்தனர். பறக்கும் படை அதிகாரிகளைக் கண்டவுடன் கையில் இருந்த பையைப் போட்டுவிட்டு தப்பி ஓடினர். பையில் 149 தங்கக் காசுகளும் 96,000 ரூபாய் பணமும் இருந்தன. இதையடுத்து திருநள்ளாறு போலிசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஒரேநாள் விற்பனை ரூ.160 கோடி

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி நாளை வரை டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு மூன்று நாள் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சனிக் கிழமை ஒரே நாளில் வழக்கமான அளவைவிட 30% அதிகமாக 160 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.