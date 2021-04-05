Home
திணறடிக்கும் கொரோனா: தீவிர நடவடிக்கைக்குத் திட்டமிடும் அரசு

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி. படம்: இந்திய ஊடகம் -

புது­டெல்லி: மீண்­டும் வேக­மா­கப் பரவி வரும் கிரு­மித்­தொற்­றைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைக் கடு­மை­யாக நேற்­றைய பிர­த­மர் மோடி தலை­மை­யி­லான கூட்­டத்­தில் பரிந்­து­ரைக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

இந்­தி­யா­வில் கொரோனா தொற்­றின் தாக்­கம் பல்­வேறு மாநி­லங்­களில் அதி­க­ரித்து வரும் நிலை­யில் உயர்­மட்­டக் குழு­வைச் சேர்ந்த முக்­கிய அரசு அதி­கா­ரி­க­ளு­டன் இணையம் வழியாக ஆலோ­ச­னைக் கூட்­டம் பிர­த­மர் மோடி தலை­மை­யில் நேற்று நடை­பெற்­றது.

ஒவ்வொரு நாளும் தீவிரம் அடைந்து வரும் கொரோனா தொற்று, ­நாட்­டில் தடுப்பு மருந்து செலுத்­தப்­பட்டு வரு­வ­தன் விவ­ரங்­கள் என அனைத்­தை­யும் இந்­தக் கூட்­டத்­தில் ஆலோ­சித்­த­தாக தெரி­கிறது.

இந்­தக் கூட்­டத்­தில் பிர­த­ம­ரின் முதன்மை செய­லா­ளர், அமைச்­ச­ரவை செய­லா­ளர் மற்­றும் சுகா­தார செய­லா­ளர்­கள் உள்­ளிட்­டோர் பங்­கேற்­ற­தாக தெரி­கிறது. ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை காலை 8 மணி நில­வ­ரப்­படி 24 மணி நேரத்­தில் இந்­தி­யா­வில் புதி­தாக 93,249 பேர் கொரோனா தொற்­றி­னால் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

மகா­ராஷ்­டிரா, கர்­நா­டகா, சத்­தீஸ்­கர், டெல்லி, தமிழ்­நாடு, உத்­த­ர­பி­ர­தே­சம், பஞ்­சாப் மற்­றும் மத்­திய பிர­தே­சம் ஆகிய 8 மாநி­லங்­களில்­தான் கொரோ­னா­வின் தாக்­கம் அதி­கம் இருப்­ப­தாக சொல்­லப்­பட்­டுள்­ளது. 24 மணி நேரத்­தில் கண்­ட­றி­யப்­பட்ட இந்­தி­யா­வின் மொத்த பாதிப்­பில் சுமார் 81 விழுக்­காடு இந்த 8 மாநி­லங்­களில் இருந்துதான் கண்­ட­றி­யப்­பட்­டுள்­ளன. சுகா­தா­ரத்­து­றையைச் சேர்ந்த அதி­கா­ரி­கள் பரி­சோ­த­னையை அதி­க­ரிக்­க­வும், தொற்று பாதிப்பு அதி­கம் உள்ள இடங்­களை தனி­மைப்­ப­டுத்­த­வும் வேண்­டும் என வலி­யு­றுத்­தி­யுள்­ளது.

இரண்­டாம் கட்ட கிரு­மிப் பர­வல் என்று மத்­திய அரசு அதி­கா­ர­பூர்­வ­மாக அறிவிக்­காத போதி­லும் மார்ச் மாதம் முதல் கிரு­மித்­தொற்று மீண்­டும் வேக­மா­கப் பரவி வருகிறது.

இவ்­வாண்­டின் முதல் இரு மாதங்­கள் மட்­டும் நம்­பிக்கை ஊட்­டக்­கூ­டிய வகை­யில் தொற்று நில­வ­ரம் கட்­டுக்­குள் இருந்­தது.