விதி­மீ­று­வோ­ரின் பெயரை இைணயத் தளத்­தில் அம்­ப­லப்­ப­டுத்த முடிவு

புது­டெல்லி: மோட்­டார் வாக­னச் சட்ட விதி­களில் அண்­மை­யில் சில திருத்­தங்­களை மத்­திய சாலைப் போக்­கு­வ­ரத்து அமைச்சு செய்­தது. ஏப்­ரல் 1 முதல் இவை நடப்­புக்கு வந்­துள்­ளன. திருத்­தங்­கள் குறித்து அமைச்சு ஓர் அறிக்கை வெளி­யிட்­டுள்­ளது. அதில், "நாட்­டில் சாலை விபத்­து­களில் ஆண்­டுக்கு பல லட்­சம் மக்­கள் உயி­ரி­ழக்­கின்­ற­னர். அத­னால், போக்­கு­வ­ரத்து விதி­களைத் தொடர்ந்து மீறு­வோ­ரின் ஓட்­டு­நர் உரி­மம் ரத்து செய்­யப்­ப­டு­கிறது. இனி, அவர்­களை பொது­மக்­க­ளுக்கு அடை­யா­ளப்படுத்­தும் வகை­யில் அவர்­க­ளது பெய ரும் ஓட்­டு­நர் உரி­மம் எண்ணும் அந்­தந்த மாநி­லப் போக்­கு­

வ­ரத்­துத் துறை­யின் இணை­யத்­த­ளத்­தில் வெளி­யி­டப்­படும். இது­வும் சட்­டத்­தி­ருத்­தத்­தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது," என்று அமைச்சு தனது அறிக்கையில் கூறி­யது.

'பெட்­ரோல், டீசல் விலை குறையும்'

புது­டெல்லி: பெட்­ரோ­லிய துறை அமைச்­சர் தர்­மேந்­திர பிரதான் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் பேசி­னார். அப்­போது அவர் கூறுைக­யில், "பெட்­ரோல், டீசல், எரி­வாயு சிலிண்­டர் ஆகி­ய­வற்­றின் விலை தற்­போது குறை­யத் தொடங்கி உள்­ளது. இனி வரும் நாட்­களில் மேலும் குறைய வாய்ப்பு இருக்­கிறது. ஏற்­கெ­னவே அர­சுத் தரப்­பில் கூறி­ய­து­போல கச்சா எண்­ணெய் விலை குறை­வால் கிடைக்­கும் பலனை பொது­மக்­க­ளுக்கே வழங்­கு­வோம். பிப்­ர­வரி மாதம் 27ஆம் தேதி ஒரு லிட்­டர் பெட்­ரோல் 93 ரூபாய் 11 காசுக்­கும் டீசல் 86 ரூபாய் 45 காசுக்­கும் விற்­பனை ஆனது. இது­தான் அதி­க­பட்ச பெட்­ரோல், டீசல் விலை­யா­கப் பேசப்­பட்­டது. அதன் பின்­னர் சிறிது நாட்­க­ளாக இந்த விலை மாற்­ற­மின்றி தொடர்ந்­தது. தற்­போது விலை சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து வரு­கிறது.

காலணி வீசிய பாஜக எம்எல்ஏக்கள்

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநில சட்டப் பேரவையில் சபாநாயகரை நோக்கி காலணி, குப்பைக் கூடை, பேனா போன்ற பொருட் களை வீசி அமளியில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து பாஜக எம்எல்ஏக்கள் மூவர் அவையிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப் பட்டனர். சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அமளியைத் தொடர்ந்து அவை நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. லோக் ஆயுக்தா திருத்த மசோதா விவாதம் இன்றி நிறைவேற்றப்பட்டதாக சபா நாயகர் எஸ்.என்.பட்ரே அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து பாஜக உறுப்பினர்கள் ஜே.என்.மிஸ்ரா, பி.சி.சேத்தி ஆகியோர் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். அவர்களுடன் மேலும் ஓர் எம்எல்ஏ சேர்ந்து சபாநாயகரை நோக்கி பொருட்களை வீசினார்.

தடுப்பூசி போட்டால் மூக்குத்தி

ராஜ்­கோட்: தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள மக்­களை ஊக்­கப்

­ப­டுத்த குஜ­ராத் மாநி­லத்­தின் ராஜ்­கோட் நக­ரில் நூத­ன­மான முயற்சி மேற்­கொள்­ளப்­பட்டுள்­ளது. தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளும் பெண்­ணுக்கு தங்க மூக்­குத்தி, ஆணுக்கு கை அர­வைக் கருவி போன்ற பொருட்­களை இல­வ­ச­மாக வழங்க அப்­ப­கு­தி­யில் உள்ள தங்க நகை வியா­பா­ரி­கள் சங்­கம் முன்­ வந்­துள்­ளது. இதனை ஏஎன்ஐ செய்தி நிறு­வ­னம் தெரி­வித்து உள்­ளது. தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள பல­ரும் தயக்­கம் காட்டி வரு­வ­தால் தாங்­கள் இந்­தச் சேவை­யில் இறங்­கி­ய­தாக அச்சங்கத்தினர் கூறி­னர்.

ரூ.815 கோடி சிக்கியது

புது­டெல்லி: ஐந்து மாநி­லத் தேர்­தல்­கள் கட்­டம் கட்­ட­மாக நடை­பெ­று­கின்­றன. வாக்­கா­ளர்­க­ளுக்­குப் பணம் தரும் முறை­கேட்­டைத் தடுக்க பறக்­கும் படை­யி­னர் தீவிர வேட்டை நடத்தி வரு­கின்­ற­னர். தேர்­தல் தேதி அறி­விக்­கப்­பட்­டது முதல் அந்­தப் படை­யி­னர் ஏரா­ள­மான வாக­னங்­க­ளைச் சோதித்து உள்­ள­னர். அந்த வகை­யில் கணக்­கில் காட்­டப்­ப­டாத ஏரா­ள­மான ரொக்­க­மும் நகை­களும் சிக்­கின. இவை வாக்­கா­ளர்­

க­ளுக்­குப் பரி­சா­கத் தரக் கொண்டு செல்­லப்பட்­டவை என்­றும் சனிக்­கி­ழமை வரை 815 கோடி ரூபாய் மதிப்­புள்ள ரொக்­க­மும் நகை­களும் பறி­மு­தல் செய்­யப்­பட்­ட­தா­க­வும் தலை­மைத்

தேர்­தல் ஆணை­யம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

கைபேசியில் பேசிக்கொண்டே

இருமுறை ஊசி போட்ட தாதி

கான்பூர்: உத்தரப் பிரதேசத்தின் கான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அக்பர்பூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கமலேஷ் குமாரி, 50, என்பவருக்கு வியாழக்கிழமை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. அவர் ஏற்கெனவே முதல் ஊசி போட்டுக்கொண்டுவிட்டார். இரண்டாம் ஊசியைப் போடத் தயாரான தாதி அர்ச்சனா, கைபேசியில் பேசிக்கொண்டே அதனைச் செலுத்தினார். கவனம் பேச்சில் இருந்ததால் இரு முறை அந்த ஊசியைப் போட்டுவிட்டார். இதனால் பெண் ணின் கை வீங்கிவிட்டது. தற்போது இது பெரும் பிரச்சினை யாக வெடித்ததால், நடந்தது குறித்து சுகாதார நிலையத்திடம்

மாவட்ட நீதிபதி விளக்கம் கேட்டுள்ளார்.