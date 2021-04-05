விதிமீறுவோரின் பெயரை இைணயத் தளத்தில் அம்பலப்படுத்த முடிவு
புதுடெல்லி: மோட்டார் வாகனச் சட்ட விதிகளில் அண்மையில் சில திருத்தங்களை மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சு செய்தது. ஏப்ரல் 1 முதல் இவை நடப்புக்கு வந்துள்ளன. திருத்தங்கள் குறித்து அமைச்சு ஓர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "நாட்டில் சாலை விபத்துகளில் ஆண்டுக்கு பல லட்சம் மக்கள் உயிரிழக்கின்றனர். அதனால், போக்குவரத்து விதிகளைத் தொடர்ந்து மீறுவோரின் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. இனி, அவர்களை பொதுமக்களுக்கு அடையாளப்படுத்தும் வகையில் அவர்களது பெய ரும் ஓட்டுநர் உரிமம் எண்ணும் அந்தந்த மாநிலப் போக்கு
வரத்துத் துறையின் இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்படும். இதுவும் சட்டத்திருத்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது," என்று அமைச்சு தனது அறிக்கையில் கூறியது.
'பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையும்'
புதுடெல்லி: பெட்ரோலிய துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுைகயில், "பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை தற்போது குறையத் தொடங்கி உள்ளது. இனி வரும் நாட்களில் மேலும் குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏற்கெனவே அரசுத் தரப்பில் கூறியதுபோல கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவால் கிடைக்கும் பலனை பொதுமக்களுக்கே வழங்குவோம். பிப்ரவரி மாதம் 27ஆம் தேதி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் 93 ரூபாய் 11 காசுக்கும் டீசல் 86 ரூபாய் 45 காசுக்கும் விற்பனை ஆனது. இதுதான் அதிகபட்ச பெட்ரோல், டீசல் விலையாகப் பேசப்பட்டது. அதன் பின்னர் சிறிது நாட்களாக இந்த விலை மாற்றமின்றி தொடர்ந்தது. தற்போது விலை சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து வருகிறது.
காலணி வீசிய பாஜக எம்எல்ஏக்கள்
புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநில சட்டப் பேரவையில் சபாநாயகரை நோக்கி காலணி, குப்பைக் கூடை, பேனா போன்ற பொருட் களை வீசி அமளியில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து பாஜக எம்எல்ஏக்கள் மூவர் அவையிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப் பட்டனர். சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அமளியைத் தொடர்ந்து அவை நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. லோக் ஆயுக்தா திருத்த மசோதா விவாதம் இன்றி நிறைவேற்றப்பட்டதாக சபா நாயகர் எஸ்.என்.பட்ரே அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து பாஜக உறுப்பினர்கள் ஜே.என்.மிஸ்ரா, பி.சி.சேத்தி ஆகியோர் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர். அவர்களுடன் மேலும் ஓர் எம்எல்ஏ சேர்ந்து சபாநாயகரை நோக்கி பொருட்களை வீசினார்.
தடுப்பூசி போட்டால் மூக்குத்தி
ராஜ்கோட்: தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள மக்களை ஊக்கப்
படுத்த குஜராத் மாநிலத்தின் ராஜ்கோட் நகரில் நூதனமான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் பெண்ணுக்கு தங்க மூக்குத்தி, ஆணுக்கு கை அரவைக் கருவி போன்ற பொருட்களை இலவசமாக வழங்க அப்பகுதியில் உள்ள தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கம் முன் வந்துள்ளது. இதனை ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்து உள்ளது. தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள பலரும் தயக்கம் காட்டி வருவதால் தாங்கள் இந்தச் சேவையில் இறங்கியதாக அச்சங்கத்தினர் கூறினர்.
ரூ.815 கோடி சிக்கியது
புதுடெல்லி: ஐந்து மாநிலத் தேர்தல்கள் கட்டம் கட்டமாக நடைபெறுகின்றன. வாக்காளர்களுக்குப் பணம் தரும் முறைகேட்டைத் தடுக்க பறக்கும் படையினர் தீவிர வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது முதல் அந்தப் படையினர் ஏராளமான வாகனங்களைச் சோதித்து உள்ளனர். அந்த வகையில் கணக்கில் காட்டப்படாத ஏராளமான ரொக்கமும் நகைகளும் சிக்கின. இவை வாக்காளர்
களுக்குப் பரிசாகத் தரக் கொண்டு செல்லப்பட்டவை என்றும் சனிக்கிழமை வரை 815 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ரொக்கமும் நகைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் தலைமைத்
தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
கைபேசியில் பேசிக்கொண்டே
இருமுறை ஊசி போட்ட தாதி
கான்பூர்: உத்தரப் பிரதேசத்தின் கான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அக்பர்பூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கமலேஷ் குமாரி, 50, என்பவருக்கு வியாழக்கிழமை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. அவர் ஏற்கெனவே முதல் ஊசி போட்டுக்கொண்டுவிட்டார். இரண்டாம் ஊசியைப் போடத் தயாரான தாதி அர்ச்சனா, கைபேசியில் பேசிக்கொண்டே அதனைச் செலுத்தினார். கவனம் பேச்சில் இருந்ததால் இரு முறை அந்த ஊசியைப் போட்டுவிட்டார். இதனால் பெண் ணின் கை வீங்கிவிட்டது. தற்போது இது பெரும் பிரச்சினை யாக வெடித்ததால், நடந்தது குறித்து சுகாதார நிலையத்திடம்
மாவட்ட நீதிபதி விளக்கம் கேட்டுள்ளார்.