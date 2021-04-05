மலேசியாவில் 279,023 பேருக்கு
2 முறை தடுப்பூசி போடப்பட்டது
கோலாலம்பூர்: தேசிய அளவில் தடுப்பூசி போடும் முதல் கட்டத்தில் சனிக்கிழமை வரை 279,023 பேருக்கு இரண்டு முறை தடுப்பூசி போடும் பணி நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதே காலக்கட்டத்தில் 508,481 தனிப்பட்டவர்களுக்கு முதல் முறை தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்று சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஆதம் பாபா தெரிவித்தார். இவர்களுடன் சேர்த்து மலேசியாவில் மொத்தம் 787,504 பேருக்கு குறைந்தது ஓரு முறையாவது தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து செயல்படுவோம்: ஆஸ்திரேலியா
மியன்மாரில் முட்டை போராட்டம்
யங்கூன்: மியன்மார் மக்கள், ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான தங்களுடைய எதிர்ப்பை முட்டை வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்குப் பிறகு ராணுவத்தால் கொல்லப்பட்டவர் களுக்கு ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் மெழுகுவத்தி ஏற்றி போராட்டக்காரர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர். மறுநாள் முட்டை படங்களை ஏந்தி 'ராணுவமே வெளியேறு', 'ஆங் சான் சூச்சியை விடுவி', 'நாங்கள் வெல்வோம்,' என்று அவர்கள் முழக்கமிட்டு ஆர்ப்பரித்தனர்.
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் பால்டிேமாரில் உள்ள எமர்ஜெண்ட் தடுப்பூசி தயாரிப்பு நிலையத்தில் இரண்டு வெவ்வேறு மருந்துகள் கலந்துவிட்டதால் உற்பத்தியை நிறுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சுமார் 15 மில்லியன் முறை போடக்கூடிய தடுப்பூசி மருந்து பாழானதற்கு பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிக்கையில் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தெரிவித்தது. ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன், ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களும் எமர்ஜெண்ட் தடுப்பூசிகளை தயாரிக்கிறது.