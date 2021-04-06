ஓசிபிசி தலைமை அதிகாரி சம்பளம் $8.6 மி.; 22.5% குறைவு
ஓசிபிசி வங்கியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான சேமுவல் சியென் அப்பதவியில் இருந்து விலகுகிறார். 2020ல் கையில் கிடைத்த அவரின் மொத்த சம்பளம் $8.6 மில்லியன்.
இது, அவர் 2019ல் பெற்ற $11.1 மில்லியன் ஊதியத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஏறத்தாழ 22.5% குறைவு என்று வங்கியின் ஆண்டு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
திரு சியெனின் அடிப்படை சம்பளம் 2020ஆம் ஆண்டில் $1.24 மில்லியன். அவருக்குக் கிடைத்த ரொக்க போனஸ் $4.38 மில்லியன். பங்கு மதிப்பு $2.92 மில்லியன். இதர நன்மைகள் $84,699 என்று அறிக்கை காட்டுகிறது. இவை பெரும்பாலும் முந்தைய ஆண்டில் அவருக்குக் கிடைத்த அளவிலேயே உள்ளன.
யூஓபி வங்கி தலைமை நிர்வாகி வீ ஈ சியோங்கின் மொத்த சம்பளம் 2020ல் $9.81 மில்லியன். இது, அவர் 2019ல் பெற்ற $10.5 மில்லியன் சம்பளத்தைவிட 8.8 விழுக்காடு குறைவு என்பது அந்த வங்கியின் ஆண்டறிக்கை மூலம் தெரிந்தது.
அது போலவே டிபிஎஸ் குழுமத்தின் மத்திய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பியூஷ் குப்தாவின் சம்பளம் சென்ற ஆண்டில் 24 விழுக்காடு குறைந்து $9.18 மில்லியனாக இருந்தது. இவர் 2019ல் $12.13 மில்லியன் ஈட்டினார்.
ஆர்க்கிட் தோட்டத்தில் புதிய கவர்ச்சிகள்; நீண்ட வரிசை
தேசிய ஆர்க்கிட் தோட்டத்தில் புதிய கவர்ச்சி அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றன. வெப்ப மண்டல மேகக் காடு ஒன்றின் வழியாக கீழே இறங்கி வருவது போன்ற அனுபவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வடிவமைப்பு இப்போது அந்தத் தோட்டத்தில் பலரையும் கவர்கிறது.
அதைக் காண்பதற்காக நேற்று பார்வையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. முற்பகல் 11.30 மணிக்கு 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வரிசையில் ஒரு மணி நேரம் முதல் இரண்டு மணி நேரம் வரை காத்திருந்ததாக ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.
தேசிய ஆர்க்கிட் தோட்டம் சிங்கப்பூர் பூமலையின் உள்ளே அமைந்திருக்கிறது. ஆர்க்கிட் தோட்டத்தில் பல புதிய அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றன.
புதிதாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு உள்ள காட்சிக்கூடங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு வெளியேயும் ஏறத்தாழ 10 நிமிடங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பார்வையாளர்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்கக்கூடும் என்று தெரிகிறது.
அதிக நேரம் காத்திருந்தாலும் தோட்டத்தின் உள்ளே அவ்வளவாகக் கூட்டம் காணப்படவில்லை. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையொட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்வை யாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதே காரணம்.
நுழைவாயிலிலும் வெளியேறும் வழிகளிலும் வருகை யாளர்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்காணிக்க ஊழியர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டு இருந்தனர். ஆர்க்கிட் தோட்டத்துக்கு உள்ளேயும் காட்சிக்கூடங்களிலும் பார்வை யாளர்கள் உலா வர விசாலமான இடவசதி உள்ளது.
குடிமக்கள், நிரந்தரவாசிகள், வேலை அனுமதிச்சீட்டு ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் மற்றவர்கள் யாவரும் வரும் ஞாயிறு வரை இலவசமாக ஆர்க்கிட் தோட்டத்திற்குச் சென்று வரலாம்.