ஆடவர் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு
பிடோக் ரெசர்வோர் ரோட்டில் இருக்கும் குடியிருப்பு ஒன்றில் கடந்த வார இறுதியில் ஆடவர் ஒருவரைக் கொலை செய்ததாக நயிங் லின், 49 எனும் ஆடவர் மீது நேற்று நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
கடந்த சனிக்கிழமை ஒத்த வயதுடைய மற்றொருவரை அவர் கொலை செய்ததாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் பற்றி ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. கடந்த சனிக்கிழமை காலை 10.15 மணியளவில் சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த போலிசார், சம்பவ இடத்துக்குச் சென்றபோது அங்கு ஆடவர் ஒருவர் அசைவின்றிக் கிடந்ததைக் கண்டனர்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு நேரத்தில் அந்த வீட்டில் ஆடவர் இருவர் சண்டையிட்டுக்கொண்டது கேட்டதாக அந்தப் பகுதி வீடு ஒன்றில் பணியாற்றும் இல்லப் பணிப்பெண் திருவாட்டி யாட்டோ, 32, குறிப்பிட்டார்.
நயிங் லின் தற்போது மத்திய போலிஸ் பிரிவில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். வழக்கு மீண்டும் இம்மாதம் 12ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும். கொலைக்குற்றம் நிரூபிக்கப்படுவோருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
குழந்தையின் முகம், காலில் தாக்கிய பணிப்பெண்ணுக்கு சிறை
சொந்த பிரச்சினைகளில் சிக்கியிருந்த இந்தோனீசிய பணிப்பெண்ணான 42 வயது சுலையானா காசிம் டபோக், தன் கோபத்தைத் தணிக்கும் விதமாக, தன்னுடைய பராமரிப்பில் இருந்த ஒரு வயதுச் சிறுவனைத் தாக்கினார். சிறுவனின் காலில் மிதித்ததுடன் அவன் கீழே விழும் வரை அவனது தலையைப் பிடித்தும் அவர் தள்ளினார். பணிப்பெண்ணுக்கு நேற்று 9 மாத சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் அந்த வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த அந்தப் பெண் முதலாளியின் நான்கு பிள்ளைகளையும் கவனித்து வந்தார். கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 8ஆம் தேதி காலை 11.15 மணியளவில் சிறுவனை முழங்கையால் தள்ளி, முழங்காலில் பணிப்பெண் மிதித்தார். பின்னர், சோபாவில் அமர்ந்திருந்த பணிப்பெண் சிறுவனை தம்மிடம் வருமாறு சைகை காட்டி அழைத்து தலையைப் பின்னால் தள்ளியதில், சிறுவன் தரையில் விழுந்தான். அவனது காலைப் பிடித்து இழுத்து அவனது 'டயப்பரை' பணிப்பெண் சோதித்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மீண்டும் சிறுவனின் காலில் பணிப்பெண் மிதித்ததாகவும் கூறப்பட்டது. வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்புக் கேமரா மூலம் இவற்றைக் கண்ட குழந்தையின் தாயார், அன்று பிற்பகல் 1.12 மணிக்கு போலிசில் புகார் அளித்தார்.
மின்-சிகரெட் விற்ற எண்மருக்கு அபராதம், ஒருவருக்கு சிறை
மின்-சிகரெட் மற்றும் அதன் தொடர்பிலான மின்னணுவியல் பொருள்களை விற்பனை செய்ததன் தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 26 முதல் 41 வயதுக்கு உட்பட்ட எண்மருக்கு மொத்தம் $172,500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக சுகாதார அறிவியல் ஆணையம் நேற்று தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு நவம்பரிலிருந்து இம்மாதம் பிப்ரவரி வரை அந்தப் பொருள்களை அவர்கள் விற்றதாகக் கூறப்பட்டது.
மேலும் அவர்களிடமிருந்து $50,000 மதிப்பிலான பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. ஆக அதிகமாக, இதே குற்றத்தை மீண்டும் புரிந்த அக்மல் சியஃபிக் மர்ஸுகி எனும் 33 வயது ஆடவருக்கு ஒரு வார சிறைத் தண்டனையும் $61,000 அபரதாதமும் விதிக்கப்பட்டது. இணையத்தில் இந்தப் பொருள்கள் விற்கப்பட்டதை அறிந்து சுகாதார அறிவியல் ஆணையம் விற்பனையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தது.