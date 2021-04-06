Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

முதியோருக்கு 'ஊபர்' இலவச சேவை

சென்னை: இன்றைய தமிழகத் தேர்தலின்போது 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் உள்ளிட்டோர் வாக்களிப்பதற்கு வசதியாக இலவச கார் சேவையை 'ஊபா்' நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த வாய்ப்பை, முதியோரும் மாற்றுத்திறனாளிகளும் நன்கு பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு தெரிவித்துள்ளார்.

'அரசியலுக்கு இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் திரைத்துறையை விட்டு விலகுவேன்'

கோவை: கோவை தெற்குத் தொகுதியில் போட்டியிடும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தனது கடைசி நேர பரப்புரையின்போது, "என்னுடைய அரசியல் வாழ்விற்கு திரைப்பட வாழ்க்கை இடைஞ்சலாக இருந்தால் சினிமாவை விட்டு நான் விலகத் தயாராக உள்ளேன். எந்த தொந்தரவும் இல்லை என்றால் என் நடிப்புப் பணியும் தொடரும். எம்ஜிஆர் எம்எல்ஏ என்ற பட்டத்துடன் பல படங்களில் நடித்தார். அவரது பாதையை பின்தொடர்வேன்," என்று பேசினார்.

வாக்காளர் பட்டியலில் காணாமல் ேபான சசிகலா, இளவரசி பெயர்கள்

சென்னை: இன்று தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலாவின் பெயரும் அவரது சகோதரர் மனைவி இளவரசியின் பெயரும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜெயலலிதா வாழ்ந்த போயஸ்கார்டன் வேதா இல்ல முகவரியில் ஜெயலலிதா, சசிகலா ஆகியோருக்கும் வாக்குகள் இருந்தன. ஆனால், சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் திட்டமிட்டே சசிகலாவின் பெயரை நீக்கி உள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

'4 மாவட்டங்களில் அனல்காற்று வீசும்'

மதுரை: தமிழகத்தை நோக்கி வீசும் காற்றின் திசையில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுபாடு காரணமாக, திண்டுக்கல், மதுரை, கரூர், திருச்சி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களிலும் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு அனல்காற்று வீசும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் பகல் நேர வெப்பநிலை இயல்பைவிட 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்கும் என்றும் ஏனைய மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை அதிகம் உயரும் என்றும் கூறியுள்ள வானிலை மையம், இளநீர், மோர், நீர்ச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகள், பழ வகைகளை அதிகமாக சேர்த்துக்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சியர்: 144 தடை உத்தரவு வாக்குப்பதிவைப் பாதிக்காது

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தேர்தலை முன்னிட்டு போடப்பட்டுள்ள 144 தடை உத்தரவு வாக்குப்பதிவைப் பாதிக்காது என மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அதிகாரியுமான பூர்வா கார்க் விளக்கமளித்துள்ளார்.

"குடும்பமாகவோ, நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சென்று வாக்களிக்கவோ தடை இல்லை. சட்டவிரோதமாக கூட்டம் கூடுவதைத் தடுக்கவே 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது," என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.