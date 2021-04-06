ரயிலைக் கவிழ்க்க சதி: இருவர் கைது
திருவனந்தபுரம்: சென்னையில் இருந்து கேரளா சென்ற ரயிலைக் கவிழ்க்க சதி செய்த இருவர் கைதாகி உள்ளனர்.
சென்னையில் இருந்து கேரளாவின் குருவாயூருக்கு இயக்கப்படும் அந்த ரயில் நேற்று முன்தினம் இரவு சுமார் 11.30 மணியளவில் எடவயல் என்ற பகுதியை நெருங்கியபோது ரயில் தண்டவாளத்தில் ஒரு தென்னை மரம் இரண்டு பகுதிகளாக வெட்டிப் போடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு ஓட்டுநர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். ரயிலை நிறுத்த கடும் முயற்சி மேற்கொண்ட போதும் ஒரு பாதி மரத்தின் மீது மோதியது. மற்றொரு பகுதி தண்டவாளத்தில் இருந்து விலகியது. விபத்துப் பகுதியில் சந்தேகம் அளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த இருவரைப் பிடித்து விசாரித்ததில் ரயிலைக் கவிழ்க்க முயற்சி செய்ததை ஒப்புக்கொண்டனர். இருவரும் கைதான நிலையில் எதற்காக இந்த சதிச்செயலில் ஈடுபட்டனர் என்பது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.
விளையாட்டின்போது தகராறு: 13 வயது சிறுவன் கொலை
மங்களூரு: தடை செய்யப்பட்ட கைபேசி விளையாட்டை நண்பர்களோடு ஆடிய 13 வயது சிறுவன் கல்லால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டான். மங்களூருவைச் சேர்ந்த அகீப் தன் வீட்டுக்கு அருகே உள்ள சக வயது சிறுவர்களுடன் தினமும் அந்த விளையாட்டை ஆடி வந்துள்ளான். இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை தினேஷ் என்ற சிறுவனும் அகீப்பும் விளையாடி உள்ளனர். அப்போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு மூண்டது. தினேஷ் மீது அகீப் கல்வீசியதால் அவன் ஆத்திரம் அடைந்துள்ளான். பதிலுக்கு தினேஷும் சில கற்களை வீசி எறிந்ததில் படுகாயம் அடைந்த அகீப் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தான். போலிஸ் விசாரணையில் இது தெரிய வந்துள்ளது.
போலிஸ் பணியில் சேர ஆள் மாறாட்டம் செய்த இளையர் கைது
பெங்களூரு: ஆள்மாறாட்டம் செய்து போலிஸ் பணியில் சேர முயன்ற இளையர் கைதானார். கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த 25 வயதான யாசின் அப்துல் கடந்தாண்டு காவல்துறை பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். அதன் பின்னர் கடந்தாண்டு நவம்பரில் உடல் தகுதிக்கான தேர்வில் பங்கேற்க வேண்டியிருந்தது. இந்நிலையில் தமது நண்பர் சச்சின் என்பவரை உடல் தேர்வில் பங்கேற்க வைத்துள்ளார் யாசின். அவர் எதிர்பார்த்தபடி சச்சின் தேர்வில் வெற்றி பெற்றார். இந்நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு சான்றுகள் சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்றது. அதில் பங்கேற்க வந்த யாசினுக்கு அதிகாரிகள் மீண்டும் உடற்தகுதி தேர்வை நடத்தினர். இதில் யாசின் தோல்வி அடைய, சந்தேகம் அடைந்த அதிகாரிகள் கடந்தாண்டு உடற்தகுதி தேர்வின்போது எடுக்கப்பட்ட காணொளிப்பதிவுகளைப் பார்வையிட்டனர். இதில் யாசின் ஆள்மாறாட்டம் செய்தது அம்பலமானது.
பிரசாரத்தைக் கைவிட்ட திருநங்கை
திருவனந்தபுரம்: கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முதல் திருநங்கையான அனன்யா குமாரி தமது தேர்தல் பரப்புரையில் இருந்து திடீரென விலகினார். தம்மைப் பற்றி சிலர் ஆபாசமாகப் பேசுவதால் வருத்தமடைந்து அவர் இம்முடிவை எடுத்ததாக தெரிய வந்துள்ளது. "எனக்கு வாய்ப்பளித்த கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஒருவரே ஆபாசமாகப் பேசினார். அவரது ஆதரவாளர்களும் அவ்வாறே நடந்து கொண்டனர். இதுகுறித்து கட்சித்தலைமை நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை கட்சி நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலகியிருப்பேன்," என்று திருநங்கை அனன்யா கூறியுள்ளார்.
கேரளாவில் 140 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக இன்று தேர்தல்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இன்று ஒரே கட்டமாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புப் பணிகளில் 400 துணை ராணுவப் படையினர், 2,400 காவல்துறை அதிகாரிகள், 1,600 சிறப்பு அதிகாரிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். கேரளாவில் 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இம்முறை 40,771 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கொரோனா விவகாரம் காரணமாக கடந்த ஆண்டைவிட இம்முறை அதிக வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். காலை 7 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.
ரூ.37 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கம் பறிமுதல்
மங்களூரு: துபாயில் இருந்து நூதன முறையில் கடத்தி வரப்பட்ட 37 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம் மங்களூரு விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஏர் இந்தியா விமானத்தில் பயணம் மேற்கொண்ட பயணி ஒருவர் மீது சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின்போது முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்ததால் சந்தேகம் வலுத்தது. இந்நிலையில் 'கேப்ஸ்யூல்' மாத்திரைகளுக்குள் தங்கத்தை வைத்து அதை விழுங்கி வயிற்றுக்குள் வைத்து அந்த ஆடவர் தங்கத்தைக் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவர் கைதானார். கடந்த ஒரு வாரத்துக்குள் மட்டும் மங்களூரு விமான நிலையத்தில் 1.56 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நான்கு பேர் கைதாகி உள்ளனர்.