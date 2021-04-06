மும்பை: இந்திய தொழிலதிபர் ஒருவர் மும்பையில் 1,001 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொகுசு பங்களா ஒன்றை வாங்கியுள்ளார்.
ராதாகிருஷ்ணன் தமானி (படம்) என்ற அத்தொழிலதிபர் 'டி மார்ட்' எனப்படும் சங்கிலித் தொடர் நிறுவனத்தை நிறுவியவர்.
தமது சகோதரருடன் இணைந்து அந்த சொகுசு பங்களாவை வாங்கியதாகத் தெரிகிறது.
தெற்கு மும்பையின் மலபார் ஹில் பகுதியில் அமைந்துள்ள அந்த சொகுசு பங்களாவின் நடப்பு சந்தை மதிப்பானது ரூ.724 கோடி என்றும் அதை வாங்குவதற்கான முத்திரைத்தாள் கட்டணமான ரூ.30.03 கோடி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இரண்டு தளங்களையும் சேர்த்து 61,916 சதுர அடி கொண்ட இப்பங்களா, அண்மைய காலங்களில் 'ரியல் எஸ்டேட்' சந்தையில் கையாளப்பட்ட மிக அதிக விலையுள்ள சொத்துகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அக்குறிப்பிட்ட பங்களாவின் பத்திரப்பதிவு கடந்த மார்ச் 31ஆம் தேதி நடைபெற்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடு முழுவதும் கொரோனா விவகாரத்தால் சொத்து சந்தையில் மந்த நிலை நிலவும் வேளையில் இப்பங்களா விற்பனை நடந்துள்ளது.