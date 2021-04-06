Home
1,001 கோடி ரூபாய்க்கு பங்களா வாங்கிய தொழிலதிபர்

மும்பை: இந்திய தொழிலதிபர் ஒருவர் மும்பையில் 1,001 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொகுசு பங்களா ஒன்றை வாங்கியுள்ளார்.

ராதாகிருஷ்ணன் தமானி (படம்) என்ற அத்தொழிலதிபர் 'டி மார்ட்' எனப்படும் சங்கிலித் தொடர் நிறுவனத்தை நிறுவியவர்.

தமது சகோதரருடன் இணைந்து அந்த சொகுசு பங்களாவை வாங்கியதாகத் தெரிகிறது.

தெற்கு மும்­பை­யின் மல­பார் ஹில் பகு­தி­யில் அமைந்­துள்ள அந்த சொகுசு பங்­க­ளா­வின் நடப்பு சந்தை மதிப்­பா­னது ரூ.724 கோடி என்­றும் அதை வாங்­கு­வ­தற்­கான முத்­தி­ரைத்­தாள் கட்­ட­ண­மான ரூ.30.03 கோடி செலுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­தா­க­வும் கூறப்­ப­டு­கிறது.

இரண்டு தளங்­களையும் சேர்த்து 61,916 சதுர அடி கொண்ட இப்­பங்­களா, அண்­மைய காலங்­களில் 'ரியல் எஸ்­டேட்' சந்­தை­யில் கையா­ளப்­பட்ட மிக அதிக விலை­யுள்ள சொத்­து­களில் ஒன்­றாக கரு­தப்­ப­டு­கிறது. அக்­கு­றிப்­பிட்ட பங்­க­ளா­வின் பத்­தி­ரப்­ப­திவு கடந்த மார்ச் 31ஆம் தேதி நடை­பெற்­ற­தாக தக­வல்­கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

நாடு முழுவதும் கொரோனா விவகாரத்தால் சொத்து சந்­தை­யில் மந்த நிலை நில­வும் வேளை­யில் இப்­பங்­களா விற்­பனை நடந்­துள்­ளது.