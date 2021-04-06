Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

1 mins read
2fc74dad-cbb8-4553-a887-ecd66e31dc58
-

ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசி

புத்ராஜெயா: மலேசியாவில் தடுப்பூசி போடுவதற்காக வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப் படலாம் என்று அமைச்சர் கைரி ஜமாலுதீன் தெரிவித்துள்ளார். ஊழியர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதை முதலாளிகள் தடுத்து நிறுத்தக் கூடாது என்று அவர் கூறியுள்ளார். இதற்கிடையே கொள்ளைநோய் பரவலுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக ஐந்து மில்லியன் மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிக்குத் திரும்பியிருக்கின்றனர்.

விபத்து; கடைசி உடல் மீட்பு

தைப்பே: தைவா­னில் நிகழ்ந்த ரயில் விபத்தில் இடி­பா­டு ­க­ளி­லி­ருந்து கடைசி உடலை மீட்­புப் பணி­யா­ளர்­கள் மீட்­டுள்­ள­னர். கடந்த வெள்­ளிக்கிழமை ஹுவா­லி­யன் நக­ரில் ஏறக்­கு­றைய 500 பய­ணி­கள் பய­ணம் செய்த ரயில் மீது டிரக் மோதி­யது. ரயில் தடம் புரண்­ட­தில் ஐம்­பது பய­ணி­கள் கொல்­லப்­பட்­ட­னர். ரயி­லின் முன்­ப­குதி நசுங்கி சேத­ம­டைந்­தது. தைவா­னில் நிகழ்ந்­துள்ள மிக மோச­மான ரயில் விபத்து இது.

மலேசிய தலைவர்கள் பயணம்

கோலாலம்பூர்: இவ்வாண்டு இறுதியில் தேர்தல் நடத்தப்படலாம் என்ற எதிர்ப்பார்ப்பில் மலேசியாவை ஆளும் தேசிய கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தலைவர்கள் நேற்று நாடு முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்கினர். நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட பிறகு அந்தக் கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ள அம்னோவும் தேர்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. பிரதமர் முகைதீன் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் பயணம் மேற்கொண்டு ஆதரவு திரட்டி வருகிறார்.

இதனால் மலேசிய தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.