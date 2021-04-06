ஊழியர்களுக்கு தடுப்பூசி
புத்ராஜெயா: மலேசியாவில் தடுப்பூசி போடுவதற்காக வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப் படலாம் என்று அமைச்சர் கைரி ஜமாலுதீன் தெரிவித்துள்ளார். ஊழியர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதை முதலாளிகள் தடுத்து நிறுத்தக் கூடாது என்று அவர் கூறியுள்ளார். இதற்கிடையே கொள்ளைநோய் பரவலுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக ஐந்து மில்லியன் மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிக்குத் திரும்பியிருக்கின்றனர்.
விபத்து; கடைசி உடல் மீட்பு
தைப்பே: தைவானில் நிகழ்ந்த ரயில் விபத்தில் இடிபாடு களிலிருந்து கடைசி உடலை மீட்புப் பணியாளர்கள் மீட்டுள்ளனர். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஹுவாலியன் நகரில் ஏறக்குறைய 500 பயணிகள் பயணம் செய்த ரயில் மீது டிரக் மோதியது. ரயில் தடம் புரண்டதில் ஐம்பது பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். ரயிலின் முன்பகுதி நசுங்கி சேதமடைந்தது. தைவானில் நிகழ்ந்துள்ள மிக மோசமான ரயில் விபத்து இது.
மலேசிய தலைவர்கள் பயணம்
கோலாலம்பூர்: இவ்வாண்டு இறுதியில் தேர்தல் நடத்தப்படலாம் என்ற எதிர்ப்பார்ப்பில் மலேசியாவை ஆளும் தேசிய கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தலைவர்கள் நேற்று நாடு முழுவதும் சூறாவளி சுற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்கினர். நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட பிறகு அந்தக் கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ள அம்னோவும் தேர்தல் பிரசாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. பிரதமர் முகைதீன் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் பயணம் மேற்கொண்டு ஆதரவு திரட்டி வருகிறார்.
இதனால் மலேசிய தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.