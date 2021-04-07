குறைந்த வருமான நாடுகளுக்கு உதவ $28 மி. வழங்கும் சிங்கப்பூர்
கொவிட்-19 சூழலை குறைந்த வருமான நாடுகள் சமாளிக்க உதவும் வகையில் சிங்கப்பூர் தனது பங்கிற்கு $27.7 மில்லியன் வழங்குகிறது. இதற்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் ஓங் யி காங் தெரிவித்தார்.
வழங்கப்படும் தொகை அனைத்துலகப் பண நிதியத்தின்கீழ் செயல்படும் மூன்று திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.
முதல் இரண்டு திட்டங்கள் ஏழை நாடுகளின் கடன் சுமையைக் குறைக்க உதவும்.
மூன்றாவது திட்டம் சோமாலியாவின் கடன் சுமையைக் குறைக்க உதவும். அதற்காக 970,000 அமெரிக்க டாலர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
'பாதுகாப்புப் பெட்டகக் கட்டமைப்பு அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும்'
சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்புப் பெட்டகக் கட்டமைப்பு அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் என்று தொடர்பு, தகவல் மூத்த துணை அமைச்சர் சிம் ஆன் நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
இதன் விளைவாக அது பாரபட்சமின்றி இருக்கும் என்றும் அனைத்து விநியோகச் சேவை நிறுவனங்களும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
பாதுகாப்புப் பெட்டகங்கள் தொடர்ந்து பாதுகாப்பானதாக இருப்பதை உறுதி செய்ய தொழில்நுட்பம், சட்டம் ஆகியவை மூலம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
ஏப்ரல் 12லிருந்து இஆர்பி
கட்டணம் $1 அதிகரிப்பு
இம்மாதம் 12ஆம் தேதியிலிருந்து காலை உச்சநேர வேளைகளில் மத்திய விரைவுச்சாலை, ஆயர் ராஜா விரைவுச்சாலை ஆகியவற்றில் உள்ள சில சாலை மின்னிலக்கக் கட்டண நுழைவாயில்களில் கூடுதலாக $1 வசூலிக்கப்படும்.
அவ்விடங்களில் போக்குரவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் தெரிவித்தது.
மத்திய விரைவுச்சாலையில் தெற்கு திசை நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் காலை 7 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை, காலை 9.30 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை பிரேடல் சாலைக்கு முன்பு உள்ள மின்னிலக்க சாலைக் கட்டண நுழைவாயிலைக் கடக்கும்போது $1 செலுத்த வேண்டும்.
தற்போது அந்த நேரங்களில் அங்கு மின்னியல் சாலைக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.
அதே நுழைவாயிலை காலை 9 மணியிலிருந்து 9.30 மணிக்குள் கடக்கும் வாகனங்கள் $2 செலுத்த வேண்டும்.தற்போது $1 வசூலிக்கப்படுகிறது.
முன்னாள் தேசிய பூங்காக் கழக அதிகாரிகள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு
முன்னாள் தேசிய பூங்காக் கழக அதிகாரிகள் இருவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு பதிவாகியுள்ளது. போக்குவரத்துச் சேவைகள் வடிவில் 69 வயது தேவராஜ் பழனிசாமி லஞ்சம் வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதுமட்டுமல்லாது, தேவராஜும் 51 வயது ஜானி கோ கால் சாயும் நிலவனப்பு நிறுவனமான ஹோ எங் ஹுவாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனின் பொது மேலாளரான ஸுல்ஃபிகர் அப்துல்லா என்பவரின் செலவில் மக்காவில் ஹோட்டலில் தங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதற்குப் பதிலாக இருவரும் அந்த நிறுவனத்துக்குச் சாதகமாக நடந்துகொண்டதாக அறியப்படுகிறது.