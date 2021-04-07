ஏர் இந்தியா விற்பனை நடவடிக்கை: முன்னேற்றம் உள்ளதாக தகவல்
புதுடெல்லி: ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தை பிரபல டாட்டா நிறு வனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்து வருவதாக ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது. இதுதொடர்பாக அந்நிறு வனத்துக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் களையப்பட்டு வருவதாக அச்செய்தியில் குறிப் பிடப்பட்டுள்ளது. இம்மாத இறுதிக்குள் எவ்வளவு தொகைக்கு ஏர் இந்தியா ஏலத்தில் எடுக்கப்படும் என்பதை டாடா நிறுவனம் உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எர் இந்தியாவுக்கு இருக்கும் மொத்த கடனில் குறிப்பிட்ட ஒரு தொகைக்கு மட்டும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு மீதமுள்ள கடனை டாடா நிறுவனம் வசம் ஒப்படைக்க மத்திய அரசு விரும்புவதாகத் தெரிகிறது என ஊடகச் செய்தி மேலும் தெரிவிக்கிறது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்த மகாராஷ்டிரா அரசு அனுமதி
மும்பை: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் வரும் 9ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் அப்போட்டிகளை நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா கிருமித்தொற்றுப் பரவல் மகாராஷ்டிராவில் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அங்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் அமலில் உள்ளன. இதனால் ஐ.பி.எல். போட்டிகள் அங்கு திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா எனும் சந்தேகம் எழுந்தது. இந்நிலையில் உரிய கட்டுப்பாடுகளுடன் ஐ.பி.எல். போட்டிகளை நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அமைச்சர் நவாப் மாலிக் தெரிவித்துள்ளார். இந்தாண்டு ரசிகர்கள் போட்டிகளைக் காண அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். எனினும் அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அனைத்தும் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றார் நவாப் மாலிக்.
தமிழில் அரசாணை: தமிழிசை உறுதி
புதுவை: புதுவையில் அனைத்து அரசு ஆணைகளும் தமிழில் வெளியிடப்பட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், புதுவை மொழியியல் ஆராய்ச்சி மைய மேம்பாட்டுக்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். புதுவை மொழியியல் மற்றும் கலை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வெளி மாநிலத்தவர் தமிழ் கற்கவும் மாணவர் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் வழிமுறைகள் ஆராயப்படும் என்றார் ஆளுநர்.
பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு: எச்சரித்த பாஜக தலைவருக்கு நோட்டீஸ்
கோல்கத்தா: பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக முழக்கமிடுபவர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்படுவார்கள் என்று மேற்கு வங்க பாஜக தலைவர் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பாக விளக்கமளிக்கும்படி அவருக்குத் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தின் பிர்பும் மாவட்ட பாஜக தலைவரான துருவா சகா நேற்று முன்தினம் நானூறில் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது மே 2ஆம் தேதியன்று மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பது உறுதி என்று அவர் குறிப்பிட்டார். "நாட்டுக்குத் துரோகம் செய்பவர்கள், பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக முழக்கங்கள் எழுப்புவோர் மே 2க்குப் பிறகு காவல்துறையின் 'என்கவுன்டர்' நடவடிக்கையைச் சந்திக்க நேரிடும்," என்று துருவா சகா எச்சரிக்கை விடுத்தார். அவர் இவ்வாறு பேசும் காணொளிப் பதிவு சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டது. இதையடுத்து 24 மணி நேரத்துக்குள் விளக்கமளிக்க வேண்டு மென அவருக்குத் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. புதிய தலைமை நீதிபதி ரமணா
புதுடெல்லி: உச்ச நீதிமன்றத்தின் அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக மூத்த நீதிபதி என்.வி.ரமணா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவை அதிபர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிறப்பித்துள்ளார். வரும் 24ஆம் தேதி முதல் உத்தரவு நடைமுறைக்கு வரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.பாப்டே வின் பதவிக் காலம் வரும் 23ஆம் தேதியோடு முடிகிறது.