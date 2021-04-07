இந்தோனீசியா, திமோர் லெஸ்டே
வெள்ளம்: 86 பேர் பலி
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியா, அதன் அருகிலுள்ள திமோர் லெஸ்டே பகுதிகளைப் புயல்காற்றும் கடும் மழையும் வாட்டி வதைத்ததில் இதுவரை குறைந்தது 86 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். பலரை இன்னும் காணவில்லை என்றும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்துவிட்டனர் என்றும் அதிகாரிகள் நேற்று தெரிவித்தனர். மருத்துவ மனைகள், பாலங்கள் உட்பட சேதம் மிக அதிகம் என்றும் 10,000க்கும் மேற்பட்டோர் தற்காலிகத் தங்குமிடங்களில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
தோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் வடகொரியா பங்கேற்காது
சோல்: கொரோனா கிருமி அச்சத்தால் இவ்வாண்டின் தோக்கியோ ஒலிம்பிக்சில் வடகொரியா பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று அந்நாட்டு விளையாட்டு அமைச்சு நேற்று தெரிவித்தது. நின்றுபோன அமைதி பேச்சுக்கு வழிவிடும் வகையில் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டி அமையும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த தென்கொரியாவுக்கு இதனால் பெரும் ஏமாற்றம். ஒலிம்பிக்ஸ் விளையாட்டுகளில் பங்கேற்பதற்காக தென்கொரியாவும் வடகொரியாவும் இணைந்து ஒரு குழுவை அனுப்பும் என்றும் உறவுகள் மேம்படும் என்றும் தென்கொரிய அதிபர் மூன் ஜே இன் திட்டமிட்டிருந்தார்.
ஏழு நாள் முடக்கநிலைக்கு எதிராக பங்ளாதேஷில் ஆர்ப்பாட்டம்
டாக்கா: கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக பங்ளாதேஷில் வெடித்துள்ள வன்முறை ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது போலிசார் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாகவும் அதில் ஒருவர் கொல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. குறைந்தது மூவரது உடல்நிலை ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பங்ளாதேஷில் 7,087 புதிய கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் உறுதிசெய்யப்பட்டன. அங்கு பதிவான ஆக அதிக ஒருநாள் உச்சம் இதுவே. அதையடுத்து ஏழு நாள் முடக்கநிலையை பங்ளாதேஷ் உடனே அறிவித்தது.