தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
c3ba1ebb-e356-4c5a-a0a6-6448244a90d3
-

$268 மி. விலையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது மேக்ஸ்வல் ஹவுஸ்

மேக்ஸ்­வல் ஹவுஸ் கட்­ட­டம் இரண்­டா­வது பொது விற்ப­னைத் திட்டத்தின்கீழ் வந்­துள்­ளது. கடந்த ஆண்டு செப்­டம்­ப­ரில் நடை­பெற்ற அதன் முதல் ஒட்­டு­மொத்த விற்பனைத் திட்டத்தின்கீழ் $295 மில்­லி­யன் என விலை நிர்­ண­யிக்­கப்­பட்டு இருந்­தது. அந்த விலை தற்­போது $268 மில்­லி­யன் என்­னும் குறைந்த விற்­பனை விலை­யா­கக் குறிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. 20 மேக்ஸ்­வல் ரோட்­டில் அமைந்­துள்ள இந்த 13 மாடி வர்த்­ த­கக் கட்­ட­டத்­தின் மொத்த தள பரப்­ப­ளவு 41,799 சதுர அடி. கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு இக்­கட்­ட­டம் எழுப்­பப்­பட்­டது.

கேஎஃப்சி உணவுக் கடைக்கு அபராதம், மூடல் உத்தரவு

சுத்­த­மில்­லாத அல்­லது பொருத்­த­மற்ற உணவை விற்­பனை செய்­த­தற்­காக பொங்­கோ­லின் ஓய­சிஸ் டெர­ஸில் உள்ள கேஎ­ஃப்சி உண­வுக் கடைக்கு $800 அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. மேலும் இரு­வா­ரங்­க­ளுக்கு அந்­தக் கடை­யின் வர்த்­த­கத்தை நிறுத்தி வைக்க உத்­த­ர­வி­டப்­பட்டு உள்­ளது.

அதன்­படி, 681 பொங்­கோல் டிரைவ் #01-13 முக­வ­ரி­யில் இயங்கி வந்த கேஎ­ஃப்சி உண­வுக் கடை ஏப்­ரல் 19ஆம் தேதி வரை மூடப்­பட்டு இருக்­கும். கடந்த 12 மாதங்­களில் 12 குற்­றப்­புள்­ளி­களை அந்­தக் கடை பெற்­றுள்­ள­தாக

சிங்­கப்­பூர் உணவு அமைப்பு தெரி­வித்துள்­ளது.

தலா ஆறு குற்­றப்­புள்­ளி­கள் கொண்ட இரு குற்­றங்­கள் அதில் சம்­பந்­தப்­பட்டு உள்­ளன. 12 மாத காலத்­தில் 12 அல்­லது அதற்­கும் மேற்­பட்ட குற்­றப்­புள்­ளி­க­ளைப் பெற்­றால் கடை­யின் உரி­மம் இரு வாரங்­க­ளுக்கோ நான்கு வாரங்­க­ளுக்கோ தடை செய்­யப்­படலாம். அதனை மீண்­டும் தொடங்க கடை­யின் உரி­மை­யா­ளர்­கள் உண­வுப் பாது­காப்­புப் பயிற்சி 1ல் மீண்­டும் பங்­கேற்று தேர்ச்­சி­பெற வேண்­டும் என்­பது விதி.

வியட்னாம் புதிய தலைவர்களுக்கு சிங்கப்பூர் தலைவர்கள் வாழ்த்து

வியட்­னா­மின் புதிய அதி­ப­ருக்­கும் புதிய பிர­த­ம­ருக்­கும் சிங்­கப்­பூ­ரின் அதி­ப­ரும் பிர­த­ம­ரும் வாழ்த்­துத் தெரி­வித்துள்­ள­னர். புதிய பிர­த­ம­ராக ஃபாம் மின் சின் தேர்ந்ெ­த­டுக்­கப்­பட்­ட­தை­யும் பதவி வில­கிய பிர­த­மர் இங்­கு­வென் சுவான் ஃபுக் புதிய அதி­ப­ரா­கத் தேர்ந்தெடுக்­கப்­பட்­ட­தை­யும் வியட்­னா­மின் தேசிய மன்­றம் திங்­கட்­கி­ழமை உறுதி செய்­தது.

அதி­பர் ஹலிமா யாக்­கோப் வியட்­னாம் அதி­ப­ருக்கு அனுப்­பிய வாழ்த்­துச் செய்­தி­யில், இரு நாடு­க­ளுக்­கும் இடை­யி­லான பல்­வேறு துறை­களில் உன்­னத உற­வு­கள் நீடிப்­ப­தை­யும் நீண்­ட­கால பங்­கா­ளி­க­ளா­கத் தொட­ரு­வ­தை­யும் நினை­வூட்­டி­னார்.

கொவிட்-19 கொள்­ளை­நோய்க்­குப் பிந்­திய காலத்­தி­லும் இரு நாடு­களும் ஒருங்­கி­ணைந்து செயல்­படும் நம்­பிக்­கை­யை­யும் அதி­பர் ஹலிமா வெளிப்­ப­டுத்­தி­னார்.

பிர­த­மர் லீ சியன் லூங் வியட்­னாம் பிர­த­ம­ருக்கு அனுப்­பிய வாழ்த்­துச் செய்­தி­யில், பாது­காப்பு, வர்த்­த­கம், கல்வி மற்­றும் நிதி போன்ற துறை­களில் இரு நாடு­க­ளுக்­கும் இடை­யில் வலு­வான உறவு நில­வு­வ­தா­கக் கூறி­னார். வசதிப்படும் நேரத்தில் சிங்கப்பூருக்கு அதிகாரத்துவ வருகை மேற்கொள்ளுமாறு வியட்னாம் பிரதமரை

திரு லீ கேட்டுக்கொண்டார்.