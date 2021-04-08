$268 மி. விலையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது மேக்ஸ்வல் ஹவுஸ்
மேக்ஸ்வல் ஹவுஸ் கட்டடம் இரண்டாவது பொது விற்பனைத் திட்டத்தின்கீழ் வந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் நடைபெற்ற அதன் முதல் ஒட்டுமொத்த விற்பனைத் திட்டத்தின்கீழ் $295 மில்லியன் என விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தது. அந்த விலை தற்போது $268 மில்லியன் என்னும் குறைந்த விற்பனை விலையாகக் குறிக்கப்பட்டு உள்ளது. 20 மேக்ஸ்வல் ரோட்டில் அமைந்துள்ள இந்த 13 மாடி வர்த் தகக் கட்டடத்தின் மொத்த தள பரப்பளவு 41,799 சதுர அடி. கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு இக்கட்டடம் எழுப்பப்பட்டது.
கேஎஃப்சி உணவுக் கடைக்கு அபராதம், மூடல் உத்தரவு
சுத்தமில்லாத அல்லது பொருத்தமற்ற உணவை விற்பனை செய்ததற்காக பொங்கோலின் ஓயசிஸ் டெரஸில் உள்ள கேஎஃப்சி உணவுக் கடைக்கு $800 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் இருவாரங்களுக்கு அந்தக் கடையின் வர்த்தகத்தை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.
அதன்படி, 681 பொங்கோல் டிரைவ் #01-13 முகவரியில் இயங்கி வந்த கேஎஃப்சி உணவுக் கடை ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வரை மூடப்பட்டு இருக்கும். கடந்த 12 மாதங்களில் 12 குற்றப்புள்ளிகளை அந்தக் கடை பெற்றுள்ளதாக
சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தலா ஆறு குற்றப்புள்ளிகள் கொண்ட இரு குற்றங்கள் அதில் சம்பந்தப்பட்டு உள்ளன. 12 மாத காலத்தில் 12 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட குற்றப்புள்ளிகளைப் பெற்றால் கடையின் உரிமம் இரு வாரங்களுக்கோ நான்கு வாரங்களுக்கோ தடை செய்யப்படலாம். அதனை மீண்டும் தொடங்க கடையின் உரிமையாளர்கள் உணவுப் பாதுகாப்புப் பயிற்சி 1ல் மீண்டும் பங்கேற்று தேர்ச்சிபெற வேண்டும் என்பது விதி.
வியட்னாம் புதிய தலைவர்களுக்கு சிங்கப்பூர் தலைவர்கள் வாழ்த்து
வியட்னாமின் புதிய அதிபருக்கும் புதிய பிரதமருக்கும் சிங்கப்பூரின் அதிபரும் பிரதமரும் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளனர். புதிய பிரதமராக ஃபாம் மின் சின் தேர்ந்ெதடுக்கப்பட்டதையும் பதவி விலகிய பிரதமர் இங்குவென் சுவான் ஃபுக் புதிய அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதையும் வியட்னாமின் தேசிய மன்றம் திங்கட்கிழமை உறுதி செய்தது.
அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் வியட்னாம் அதிபருக்கு அனுப்பிய வாழ்த்துச் செய்தியில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பல்வேறு துறைகளில் உன்னத உறவுகள் நீடிப்பதையும் நீண்டகால பங்காளிகளாகத் தொடருவதையும் நினைவூட்டினார்.
கொவிட்-19 கொள்ளைநோய்க்குப் பிந்திய காலத்திலும் இரு நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் நம்பிக்கையையும் அதிபர் ஹலிமா வெளிப்படுத்தினார்.
பிரதமர் லீ சியன் லூங் வியட்னாம் பிரதமருக்கு அனுப்பிய வாழ்த்துச் செய்தியில், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம், கல்வி மற்றும் நிதி போன்ற துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் வலுவான உறவு நிலவுவதாகக் கூறினார். வசதிப்படும் நேரத்தில் சிங்கப்பூருக்கு அதிகாரத்துவ வருகை மேற்கொள்ளுமாறு வியட்னாம் பிரதமரை
திரு லீ கேட்டுக்கொண்டார்.