வாக்களிக்கச் சென்றவர்கள் சென்னை திரும்ப முடியாமல் அவதி
சென்னை: தமிழகத்தில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக வெளியூரில் வேலை பார்த்து வந்தவர்களுக்கு வசதியாக தமிழக அரசு சிறப்புப் பேருந்துகளை இயக்கியது. கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் ஏறக்குறைய பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிறப்புப் பேருந்துகள் சென்னையில் இருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் இயக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், தேர்தல் முடிவடைந்ததை அடுத்து, சென்னை திரும்புவதற்கு பொதுமக்கள் தயாரான நிலையில், சிறப்புப் பேருந்துகள் அதிகம் இயக்கப்படாததால் பொது மக்கள் பெரும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
வாக்களிக்காத பிரபலங்கள்
சென்னை: தேமுதிகவின் பொருளாளர் பிரமலதா விஜயகாந்த், விஜயகாந்தின் மகன்கள் விஜய பிரபாகரன், சண்முக பாண்டியன் என அனைவரும் வாக்களித்த நிலையில், தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வாக்களிக்க வராததால் அக்கட்சி நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தனர்.
சசிகலா, இளவரசியும் வாக்களிக்கவில்லை. இதேபோல் திரை பிரபலங்களான ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், இளையராஜா, யுவன், மணிரத்னம், வெற்றிமாறன், கவுண்டமணி, வடிவேலு, கே.பாக்யராஜ், மோகன், கார்த்திக், பார்த்திபன், ராஜ்கிரண், அரவிந்த் சுவாமி, பிரபுதேவா, லாரன்ஸ், விஷால் ஆகியோரும் வாக்களிக்கவில்லை என தெரியவந்துள்ளது.
இயக்குநர் சுந்தர்.சி, சிவா, சமுத்திரக்கனி, ஜி.வி.பிரகாஷ், கவுதம் மேனன், லிங்குசாமி, கோவை சரளா, மீனா, விக்னேஷ் சிவன், தனுஷ், ஐஸ்வர்யா தனுஷ், செளந்தர்யா ரஜினிகாந்த் ஆகியோரும் வாக்களிக்கவில்லை.
கொரோனா பாதுகாப்பு உடையுடன் வாக்களித்த கனிமொழி
சென்னை: கொரோனா பாதிப்புக்கு ஆளானவர்கள், கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் முழு கவச உடையுடன் வாக்களிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன்படி கொரோனா கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக எம்.பி. கனிமொழி கொரோனா முழுக்கவச உடையுடன் அவசர மருத்துவ வாகனத்தில் வந்து வாக்களித்தார். அதன் பின்னர் மீண்டும் மருத்துவ வாகனத்திலேயே புறப்பட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்குச் சென்றார்.
வாக்கு எண்ணும் மையங்களை கண்காணிக்கும்படி அறிவுறுத்தல்
சென்னை: தேர்தல் பரபரப்பு ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைத்துள்ள மையங்களை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் விழிப்புணர்வுடனும் கண்காணிக்கவேண்டும் என கட்சி யினருக்கு அதிமுக அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அேதபோல், மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் மையங்களை விழிப்புடன் கழக, கூட்ட ணிக் கட்சிகளின் தோழர்கள் கண்காணித்திட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
தேர்தல் ஆணையம்: ரூ.445 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்
சென்னை: இந்த தேர்தலில் மட்டும் தமிழகத்தில் 445 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பணம், பரிசுப்பொருள்கள் கைப்பற்றப் பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
தீவிர வாகன சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட பணம், விலை மதிப்புள்ள பொருட்களை தேர்தல் ஆணையம் பறிமுதல் செய்தது. இதுவரை தமிழகம் முழுவதும் 236 கோடி ரூபாய் பணமும் 176 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க, வெள்ளி நகைககளும் மதுபானங்கள் உள்ளிட்ட ரூ.33 கோடி மதிப்புள்ள பொருள்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.