'வானூர்திகளைச் சுடுவோம்'
தைப்பே: தென்சீனக் கடலில் தைப்பே கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பிரடாஸ் தீவுக்கு அருகே சீனாவின் வானூர்திகள் தென்பட்டதாகவும் மிகவும் நெருக்கமாக அவை வந்தால் சுட்டுத் தள்ளுவோம் என்றும் தைவான் எச்சரித்துள்ளது.
இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய கடல் விவகார மன்றத்தின் தலைவரான லீ சுங்-வெய், பிரடாஸ் தீவைச் சுற்றி சீனாவின் வானூர்திகள் சுற்றி வருவதைப் பார்த்தோம். ஆனால் தீவின் மீது அவை பறக்கவில்லை. சற்றுத் தொலைவாக வானூர்திகள் சுற்றின. ஆனால் எல்லையை மீறி நுழைந்தால் சுட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் அவற்றை சுட்டுத் தள்ளுவோம் என்று திரு லீ கூறினார்.
'அன்வார் ஒலிப்பதிவு போலி'
கோலாலம்பூர்: கெஅடிலான் கட்சித் தலைவர் அன்வாருடன் தான் பேசியதாக வெளியான ஒலிப்பதிவில் உண்மையில்லை என்று அம்னோ தலைவர் அகமட் ஸாஹிட் ஹமிடி கூறியுள்ளார். அந்த ஒலிப்பதிவு ஊடகங்களில் பரவி வருவது அதிர்ச்சியும் ஏமாற்றமும் அளிப்பதாக அவர் கூறினார். அம்னோ கட்சிக்கு எதிரான சதி அது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். கடந்த வாரம் அம்னோ கூட்டத்திற்குப் பிறகு அன்வாருடன் ஸாஹிட் தொலைபேசியில் பேசியதாகக் கூறப்படும் ஒலிப்பதிவு சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.
ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா சோதனை
தற்காலிகமாக நிறுத்தம்
லண்டன்: லண்டனில் குழந்தைகளிடம் நடத்தப்படும் ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா தடுப்பூசி சோதனை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசிக்கும் பெரியவர்களிடம் ரத்தம் உறைவதற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக உலகளாவிய ஒழுங்குமுறை கண்காணிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். குழந்தை களிடம் தடுப்பூசி சோதிக்கப்பட்டதால் பாதுகாப்பு பிரச்சினை எதுவும் ஏற்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப் பட்டது.