தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

இறப்பிலும் இணைபிரியாத இந்து, முஸ்லிம் நண்பர்கள்

1 mins read
b683662f-170c-44ba-bdfb-bb1775fdfc9d
நண்பர்களின் கண்ணீர் அஞ்சலி சுவரொட்டி. படம்: ஊடகம் -

அரி­ய­லூர்: தமி­ழ­கத்­தின் அரி­ய­லூர் மாவட்­டம், ஜெயங்­கொண்­டத்­தில் இணை­பி­ரி­யாத இந்து, முஸ்­லிம் நண்­பர்­கள் அடுத்­த­டுத்து உயி­ரி­ழந்­த­னர். எங்­க­ளது தந்­தை­ய­ரைப் போன்றே நாங்­களும் இணை­பி­ரி­யாத நண்­பர்­க­ளாக இருப்­போம் என அவர்­க­ளது மகன்­கள் தெரி­வித்­தி­ருப்­பது நெகிழ்ச்­சியை ஏற்­ப­டுத்தி உள்­ளது.

ஜெயங்­கொண்­டத்­தில் வசித்து வரு­ப­வர் மகா­லிங்­கம். அங்­குள்ள கோவில் ஒன்­றில் பூசா­ரி­யாக உள்ள இவர், சிறிய டீக்­கடை ஒன்­றை­யும் நடத்தி வந்­தார்.

அவ­ரது வீட்­டின் எதி­ரில் வசித்து வந்­த ஜெயி­லா­பு­தீன் அரிசி அரவை ஆலை ஒன்றை நடத்தி வந்­தார். அவ்­வி­ரு­வ­ரும் ஏறக்­குறைய 40 ஆண்­டு­க­ளுக்­கும் மேலாக இணை பிரி­யாத நண்­பர்­க­ளாக இருந்து வந்­துள்­ள­னர்.

மகா­லிங்­கம் வீட்­டில் சுப­காரி யங்­கள் நடந்­தா­லும் பண்­டிகை கால­மாக இருந்­தா­லும் ஜெயி­லா­பு­தீன் கலந்­து­கொள்­வார். அதே­போல் ஜெயி­லா­பு­தீன் வீட்­டில் சுப­கா­ரி­யங்­கள், பண்­டி­கை­கள் என எது நடந்­தா­லும் அனைத்­தி­லும் மகா­லிங்­கம் கலந்­து­கொண்டு உணவு பதார்த்­தங்­களை இரு­வ­ரும் பரி­மா­றிக்­கொள்­வார்­கள்.

இந்­நி­லை­யில், மகா­லிங்­கத்­திற்கு திடீ­ரென உடல்­நிலை சரி­யில்­லா­மல் ஜெயங்­கொண்­டம் அரசு மருத்­து­வ­ம­னை­யில் சேர்க்­கப்­பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்­தார்.

அடுத்த சிறிது நேரத்­தில் ஜெயி­லா­பு­தீ­னுக்­கும் திடீ­ரென உடல்­ந­லக் குறைவு ஏற்­பட்டு அதே மருத்­து­வ­ம­னை­யில் சிகிச்­சைக்­காக சேர்க்­கப்­பட்­டார். இரு­வ­ரும் எதி­ரெ­திரே உள்ள படுக்­கை­களில் சிகிச்சை பெற்று வந்­த­னர்.

இந்­நி­லை­யில், ஜெயி­லா­பு­தீன் சிகிச்சை பல­னின்றி இறந்­து­போ­னார். இந்த செய்­தி­யைக் கேள்­விப்­பட்டு மகா­லிங்­க­மும் இறந்­து­விட்­டார். இதைத்­தொ­டர்ந்து இரு­வ­ரது உடல்­களும் அவ­ர­வர்­கள் வீட்­டிற்கு கொண்டு வரப்­பட்டு சமய முறைப்­படி இறு­திச்­ச­டங்­கு­கள் நடை பெற்­றன.