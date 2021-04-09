அரியலூர்: தமிழகத்தின் அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டத்தில் இணைபிரியாத இந்து, முஸ்லிம் நண்பர்கள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். எங்களது தந்தையரைப் போன்றே நாங்களும் இணைபிரியாத நண்பர்களாக இருப்போம் என அவர்களது மகன்கள் தெரிவித்திருப்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஜெயங்கொண்டத்தில் வசித்து வருபவர் மகாலிங்கம். அங்குள்ள கோவில் ஒன்றில் பூசாரியாக உள்ள இவர், சிறிய டீக்கடை ஒன்றையும் நடத்தி வந்தார்.
அவரது வீட்டின் எதிரில் வசித்து வந்த ஜெயிலாபுதீன் அரிசி அரவை ஆலை ஒன்றை நடத்தி வந்தார். அவ்விருவரும் ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இணை பிரியாத நண்பர்களாக இருந்து வந்துள்ளனர்.
மகாலிங்கம் வீட்டில் சுபகாரி யங்கள் நடந்தாலும் பண்டிகை காலமாக இருந்தாலும் ஜெயிலாபுதீன் கலந்துகொள்வார். அதேபோல் ஜெயிலாபுதீன் வீட்டில் சுபகாரியங்கள், பண்டிகைகள் என எது நடந்தாலும் அனைத்திலும் மகாலிங்கம் கலந்துகொண்டு உணவு பதார்த்தங்களை இருவரும் பரிமாறிக்கொள்வார்கள்.
இந்நிலையில், மகாலிங்கத்திற்கு திடீரென உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
அடுத்த சிறிது நேரத்தில் ஜெயிலாபுதீனுக்கும் திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு அதே மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார். இருவரும் எதிரெதிரே உள்ள படுக்கைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.
இந்நிலையில், ஜெயிலாபுதீன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்துபோனார். இந்த செய்தியைக் கேள்விப்பட்டு மகாலிங்கமும் இறந்துவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து இருவரது உடல்களும் அவரவர்கள் வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு சமய முறைப்படி இறுதிச்சடங்குகள் நடை பெற்றன.