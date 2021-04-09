வாக்குப்பெட்டிக்கு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை பாதுகாப்பான முறையில் வைத்து, அதற்கு மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது என காவல்துறை ஆணையர் மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள மையங்களுக்கும் 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தேர்தலில் ஒரு கோடியே 71 லட்சம் மக்கள் வாக்களிக்க வரவில்லை
சென்னை: தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக கடந்த செவ்வாயன்று தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. மொத்தம் 6 கோடியே 28 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 955 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க இருந்தனர். மொத்தம் 72.78% வாக்குகள் பதிவாகின. அதன்படி, 4 கோடியே 57 லட்சம் பேர் மட்டுமே வாக்களித்து உள்ளனர். ஒரு கோடியே 71 லட்சம் பேர் வாக்களிக்கவில்லை. கிருமிப் பரவல் அச்சம், பணப் பட்டுவாடா புகார் ஆகியவை வாக்குப்பதிவு குறைந்ததற்கு காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.
மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தும்படி பூம்புகார் தொகுதி முகவர்கள் கோரிக்கை
பூம்புகார்: பூம்புகார் தொகுதியின் வாக்குச்சாவடி ஒன்றில் மொத்தமுள்ள வாக்குகளை விடவும் 50 வாக்குகள் அதிக மாக பதிவாகியுள்ளதால், அங்கு மட்டும் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தும்படி முகவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பூம்புகார் தொகுதியில் உள்ள 175ஆம் எண் வாக்குச்சாவடியில் மொத்தம் 578 வாக்குகள் உள்ளன. ஆனால், இந்த எண்ணிக்கையை விடவும் 50 வாக்குகள் கூடுதலாக 628 வாக்குகள் பதிவானதாக கூறப்படுகிறது.
இதுபற்றி சந்தேகம் எழுப்பியுள்ள நாம் தமிழர் கட்சியினர் நேற்று விடிய விடிய போராட்டம் நடத்தினர்.
வேட்பாளர்கள் துரைமுருகன், ஜெயக்குமார் கிருமித்தொற்றால் பாதிப்பு
சென்னை: திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியானதை அடுத்து, சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள தனது வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டார். அதேபோல், பெருந்துறை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.ஜெயக்குமாருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானது. 10 நாட்கள் தனிமையில் இருந்து முறையாக சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு மருத்துவர்கள் அவரை அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
20 தெருக்களை மூட உத்தரவு
மதுரை: கடந்த சில நாட்களாக மதுரையில் கிருமி பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதை அடுத்து கொரோனா நோயாளிகள் வசிக்கும் தெருக்கள் மூடப்படும் என்று மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர் ச.விசாகன் தெரிவித்துள்ளார். "மதுரை மாநகராட்சியில் 20 வார்டுகளில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் அனைத்து தெருக்களும் மூடப்பட்டு உள்ளன. இந்தத் தெருக்களில் இருந்து யாரும் வெளியே செல்லமுடியாது. அதனைப் போலவே மற்றவர்களும் உள்ளே வரமுடியாது. மூடப்பட்ட தெருக்களில் வசிக்கும் மக்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் பொருள்கள் வழங்கப்படும்," என விசாகன் அறிவித்துள்ளார்.
தோ்தல் ஆணையத்துக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கம்
சென்னை: பிரதமா் நரேந்திர மோடி குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டை தான் முற்றிலும் மறுப்பதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக இளைஞரணிச் செயலாளா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடிதம் வழி கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், "பிரதமா் மோடி, அருண் ஜெட்லி, சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஆகியோா் மீது தனிப்பட்ட முறையில் மரியாதை வைத்துள்ளேன். அவா்கள் குறித்து நான் அவதூறாக எதுவும் பேசவில்லை. இதனை என்னுடைய இடைக்கால விளக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நேரில் சந்தித்தும் விளக்கம் அளிக்கிறேன். அதற்கு அவகாசமும் வாய்ப்பும் கொடுங்கள்," என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.