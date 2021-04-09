தீவிரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கை: ஐநாவுக்கு ஒரு மில்லியன் டாலர் நிதி
புதுடெல்லி: ஐநாவின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கை களுக்கு இந்தியா ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க லாடரை வழங்கி உள்ளது. இத்தகைய நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும் நாடுகளில் இந்தியா முன்னணியில் இருந்து செயல்படுவதாக ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி திருமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார். ஐநா நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவு அளித்ததில் இந்தியா பெருமிதம் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், ஐநா உறுப்பு நாடுகளின் தீவிரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியா தொடர்ந்து உதவும் என்று கூறியுள்ளார்.
இணையம் வழி சீனாவால் ஊடுருவ இயலும் என்கிறார் தளபதி பிபின் ராவத்
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் கணினி, இணைய வலைத்தொடர்புக் குள் சீனாவால் ஊடுருவ முடியும் என முப்படைகளின் தளபதி பிபின் ராவத் தெரிவித்துள்ளார். எனினும் அத்தகைய தாக்கு
தலில் இருந்து உடனடியாக மீண்டு வரும் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார். "இத்தகைய தாக்குதல்களை தடுப்பதற்கான செயல்திட்டங்களை அமைப்பதிலும் உடனடியாக மாற்று ஏற்பாடுகள் மூலம் நமது செயல்பாடுகளைத் தொடரும் நடவடிக்கைகளிலும் ராணுவத்தில் உள்ள குழுக்கள் ஈடுபட்டுள்ளன," என்று பிபின் ராவத் மேலும் கூறியுள்ளார்.
விவசாய படிப்பில் 14 தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்று மாணவன் சாதனை
பெங்களூரு: கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த வெங்கடேஷ் என்ற விவசாயியின் மகனான பிரசாந்த் தோட்டக் கலைத்துறையில் பல்கலைக்கழக அளவில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். அண்மையில் நடைபெற்ற இறுதித்தேர்வில் அவர் அனைத்துப் பாடங்களிலும் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். இதன் காரணமாக 14 தங்கப் பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளார். தாம் விவசாயத்தில் சாதிக்க விரும்புவதாகவும் உள்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு நல்ல வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும் விவசாய விஞ்ஞானி ஆக வேண்டும் என்பதே தமது லட்சியம் என்று பிரசாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
ராணுவ வீரரின் மனைவிக்கு 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியம்
டேராடூண்: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ககன் சிங் கடந்த 1952ஆம் ஆண்டு, தமது 20வது வயதில் ராணுவத்தில் பணியாற்றியபோது தம் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். அதற்கான காரணம் தெரியாத நிலையில் அவரது மனைவி பரூலி தேவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் மறுக்கப்பட்டது. மேலும் ராணுவ வீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு அளிக்கப்படும் எந்தவித சலுகைகளும் கிடைக்கவில்லை. கணவர் இறந்தபோது பரூலி தேவிக்கு 12 வயது. இதையடுத்து கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர் ஒருவரது ஓய்வூதியம் கேட்டு மீண்டும் விண்ணப்பித்தார் பரூலி தேவி. சுமார் ஏழாண்டுப் போராட்டத்துக்குப் பின் அவரது கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது. அதன் பலனாக சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்க உள்ளது. கடந்த 1977ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை இருபது லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் என்பதுடன் மாதந்தோறும் ரூ.11,700 ஓய்வூதியமாக கிடைக்கும்.