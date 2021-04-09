தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

மியன்மாரில் பிரபல நடிகர் கைது; பலருக்கு வலைவீச்சு

2 mins read
dc207566-9d4b-4a3c-adf0-a8c47a3d5a07
லண்டனில் உள்ள மியன்மார் தூதரகக் கட்டடத்திலிருந்து அந்நாட்டின் தூதர் கியாவ் ஸ்வார் மின் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். தன்னுடைய துணைத் தூதர் தம்மை வெளியேற்றிவிட்டதாகவும் ராணுவத்தின் சார்பில் அவரே பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்ட தாகவும் கட்டடத்துக்கு வெளியே பரிதாபமாக நின்றுகொண்டிருந்த கியாவ் ஸ்வார் மின் தெரிவித்தார். படம்: ராய்ட்டர்ஸ் -

யங்­கூன்: மியன்­மா­ரில் ஆட்­சிக் கவிழ்ப்­புக்கு எதி­ரான போராட்­டங்­க­ளுக்கு ஆத­ர­வ­ளித்த முன்­னணி நடி­கர் கைது செய்­யப்­பட்­டுள்­ளார். மக்­கள் ஆர்ப்­பாட்­டங்­க­ளுக்கு ஆத­ர­வ­ளிக்­கும் 100க்கும் மேற்­பட்ட பிர­ப­லங்­க­ளுக்­கும் ராணு­வம் வலை வீசி­யி­ருக்­கிறது.

கடந்த பிப்­ர­வரி 1ஆம் தேதி முறைப்­படி தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­பட்ட அர­சாங்­கத்தை ராணு­வம் கவிழ்த்த பிறகு நாள்­தோ­றும் ஆர்ப்­பாட்­டங்­கள் நடை­பெற்று வரு­கின்றன.

ஆனால் ராணு­வம் இரும்­புக் கரம் கொண்டு ஆர்ப்­பாட்­டங்­களை நசுக்கி வரு­கிறது. ராணு­வம் பல்­வேறு சம்­ப­­வங்­களில் துப்­பாக்­கிச் சூடு நடத்­தி­யதில் 500க்கும் மேற்­பட்­டோர் கொல்­லப்­பட்­ட­னர். 2,500க்கும் மேற்­பட்­டோர் சிறை­யில் அடைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

ஓய்வு பெற வேண்­டிய வய­தில் கேட்­பா­ரற்­ற­வர் ேபச்­சைக் கேட்டு ராணு­வத் தள­பதி மின் அவுங் ஹிலைங் சொந்த மக்­க­ளையே கொன்று வரு­கி­றார். இந்த ஆட்­சிக் கவிழ்ப்­பின் பின்­ன­ணி­யில் சீனா இருப்­ப­தாக மியன்­மார் மக்­கள் ஆணித்­த­ர­மாக நம்­பு­கின்­ற­னர்.

இந்த நிலை­யில் மியன்­மா­ரி­லும் அண்டை நாடான தாய்­லாந்­தி­லும் பிர­ப­ல­மாக விளங்­கும் 24 வயது பயிங் தாக்கோனை ராணு­வம் கைது செய்­துள்­ளது.

ராணு­வத்­துக்கு எதி­ரான ஆர்ப்­பாட்­டங்­க­ளுக்­கும் பேர­ணி­க­ளுக்­கும் அவர் நேரடி­யா­க­வும் தனது சமூக ஊட­கம் வழி­யா­க­வும் தொடர்ந்து ஆத­ரவு அளித்து வந்­தார்.

யங்­கூ­னில் உள்ள நார்த் டகோ­னில் உள்­ளூர் நேரப்­படி விடி­யற்­காலை 5.00 மணி அள­வில் அவ­ரது தாயார் வீட்­டி­லி­ருந்து பயிங் தாக்கோனை ராணு­வத்­தி­னர் அழைத்­துச் சென்­ற­தாக உள்­ளூர் ஊட­கங்­கள் தெரி­வித்­தன.

சமூக ஊடகத்தில் அவர் வெளி யிட்ட அண்மைய பதிவில் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரி வித்திருந்தார். அவரது ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டோர் பின் தொடர்கின்றனர்.

"பல நாட்களாக உடல்நிலை சரியில்லை. உடல் நலத்திற்கும் மியன்மாரில் அமைதி நிலவுவதற்கும் புத்தரை வழிபட்டு வருகிறேன்," என்று தனது பதிவில் அவர் தெரி வித்திருந்தார்.

தாய்லாந்திலும் பிரபலமாக விளங்கும் பயிங் தாக்கோனை அந்நாட்டின் தொலைக்காட்சி விளம்பரப் படங்களிலும் பலதரப்பட்ட காட்சி களிலும் நடித்துள்ளார்.

கடந்த ஜனவரியில் வெளியிட்ட படத்தில் தலையை மொட்டையடித்து துறவி போல காட்சியளித்தார்.

இந்நிலையில் தேடப்படும் 100க்கும் மேற்பட்ட பிரபலங்களின் பெயர் பட்டியலை ராணுவம் வெளி யிட்டுள்ளது. பாடகர்கள் லின் லின், சித் து வாய், நடிகர்கள் பிவே பிவே, எயந்திரா கியாவ் ஸின், பியாயே டி ஊ, விளம்பர அழகி மே மியாட் நோ ஆகியோரும் அவர்களில் அடங்குவர்.