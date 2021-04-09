யங்கூன்: மியன்மாரில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்கு எதிரான போராட்டங்களுக்கு ஆதரவளித்த முன்னணி நடிகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் 100க்கும் மேற்பட்ட பிரபலங்களுக்கும் ராணுவம் வலை வீசியிருக்கிறது.
கடந்த பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை ராணுவம் கவிழ்த்த பிறகு நாள்தோறும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆனால் ராணுவம் இரும்புக் கரம் கொண்டு ஆர்ப்பாட்டங்களை நசுக்கி வருகிறது. ராணுவம் பல்வேறு சம்பவங்களில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர். 2,500க்கும் மேற்பட்டோர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஓய்வு பெற வேண்டிய வயதில் கேட்பாரற்றவர் ேபச்சைக் கேட்டு ராணுவத் தளபதி மின் அவுங் ஹிலைங் சொந்த மக்களையே கொன்று வருகிறார். இந்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பின் பின்னணியில் சீனா இருப்பதாக மியன்மார் மக்கள் ஆணித்தரமாக நம்புகின்றனர்.
இந்த நிலையில் மியன்மாரிலும் அண்டை நாடான தாய்லாந்திலும் பிரபலமாக விளங்கும் 24 வயது பயிங் தாக்கோனை ராணுவம் கைது செய்துள்ளது.
ராணுவத்துக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் பேரணிகளுக்கும் அவர் நேரடியாகவும் தனது சமூக ஊடகம் வழியாகவும் தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வந்தார்.
யங்கூனில் உள்ள நார்த் டகோனில் உள்ளூர் நேரப்படி விடியற்காலை 5.00 மணி அளவில் அவரது தாயார் வீட்டிலிருந்து பயிங் தாக்கோனை ராணுவத்தினர் அழைத்துச் சென்றதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.
சமூக ஊடகத்தில் அவர் வெளி யிட்ட அண்மைய பதிவில் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரி வித்திருந்தார். அவரது ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டோர் பின் தொடர்கின்றனர்.
"பல நாட்களாக உடல்நிலை சரியில்லை. உடல் நலத்திற்கும் மியன்மாரில் அமைதி நிலவுவதற்கும் புத்தரை வழிபட்டு வருகிறேன்," என்று தனது பதிவில் அவர் தெரி வித்திருந்தார்.
தாய்லாந்திலும் பிரபலமாக விளங்கும் பயிங் தாக்கோனை அந்நாட்டின் தொலைக்காட்சி விளம்பரப் படங்களிலும் பலதரப்பட்ட காட்சி களிலும் நடித்துள்ளார்.
கடந்த ஜனவரியில் வெளியிட்ட படத்தில் தலையை மொட்டையடித்து துறவி போல காட்சியளித்தார்.
இந்நிலையில் தேடப்படும் 100க்கும் மேற்பட்ட பிரபலங்களின் பெயர் பட்டியலை ராணுவம் வெளி யிட்டுள்ளது. பாடகர்கள் லின் லின், சித் து வாய், நடிகர்கள் பிவே பிவே, எயந்திரா கியாவ் ஸின், பியாயே டி ஊ, விளம்பர அழகி மே மியாட் நோ ஆகியோரும் அவர்களில் அடங்குவர்.