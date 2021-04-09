மேல்முறையீட்டு வழக்கில்
நஜிப் தரப்பினர் வாதம்
புத்ராஜெயா: எஸ்ஆர்சி இண்டர்நேஷனலின் 42 மில்லியன் ரிங்கிட் கையாடிய வழக்கில் நான்கு பேர் தேடப்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால் நஜிப் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது என்று நஜிப் வழக்கறிஞர் ஹர்விந்தர்ஜித் வாதிட்டுள்ளார். நான்கு பேரை கண்டுபிடிக்க இண்டர்போலுக்கு ஊழல் ஒழிப்பு ஆணையம் கடிதம் எழுதியதை அவர் சுட்டிக் காட்டினார். தேடப்படும் நான்கு நபர்களில் ஜோ என்று அழைக்கப்படும் ஜோ லோவும் ஒருவர். நிதி மோசடி வழக்கில் தண்டனையை எதிர்நோக்கும் திரு நஜிப் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
ஹாங்காங் குடிமக்களுக்கு
லண்டன் உதவிக்கரம்
லண்டன்: ஆயிரக்கணக்கான ஹாங்காங் குடிமக்கள் புதிய விசா திட்டத்தின் கீழ் பிரிட்டனுக்கு குடியேறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு வீடு, கல்வி, வேலை வாய்ப்பு ஆகிய வற்றில் தேவையான உதவிகள் செய்யப்படும் என்று பிரிட்டன் அறிவித்துள்ளது. முன்னைய பிரிட்டிஷ் காலனியான ஹாங்காங்கில் புதிய தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை சீனா அறிமுகப்படுத்தியதால் அச்சத்தில் 27,000 பேருக்கு மேல் பிரிட்டனில் குடியேற விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர்.
ஹாங்காங் குடிமக்களுக்கு பிரிட்டன் வழங்கியுள்ள சிறப்பு விசா பிரிட்டனில் குடியேறி ஐந்து ஆண்டுகள் வசிக்க உரிமை வழங்குகிறது.
ருய்லி நகர கம்யூனிஸ்ட்
கட்சித் தலைவர் நீக்கம்
பெய்ஜிங்: சீனாவின் யூனான் மாநிலத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ளார். ருய்லி நகரில் அரையாண்டில் மூன்று முறை கிருமித்தொற்று பரவியதால் கட்சித் தலைமை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. ருய்லி நகர கட்சித் தலைவர் கோங் யூன்சுன் கடமையிலிருந்து தவறி விட்டதாகக் கூறப்பட்டது.