சிங்கப்பூரில் ரமலான் நோன்பைக் கடைப்பிடிக்கும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள், ஏப்ரல் 13 முதல் மே 12 வரை ரமலான் மாதம் முழுமைக்கும் தங்கள் தங்குவிடுதிக்குள் சிறப்புத் தொழுகையில் கலந்துகொள்ளலாம்.
தங்குவிடுதி ஒவ்வொன்றிலும் அதன் இடவசதி, அளவு போன்றவற்றைப் பொறுத்து 200 பேர் வரை கலந்துகொள்ளும் வகையில் இரண்டு சிறப்புத் தொழுகைகளை நடத்த விடுதிகள் அனுமதிக்கப்படும் என்று மனித வள அமைச்சு அறிவித்தது.
அதேவேளையில், வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான தடுப்பூசி செயல்திட்டம் தொடரும் என்றும் தடுப்பூசி நேரம் ரமலான் மாதத்தின்போது, ஊழியர்கள் நோன்பு திறந்ததும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள ஏதுவாக இரவு 10 மணி வரை நீட்டிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சு தெரிவித்தது.
வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான தடுப்பூசி செயல்திட்டம் இப்போது இரண்டாம் கட்டத்தில் இருக்கிறது. அடுத்த சில வாரங் களில் 30 விடுதிகளைச் சேர்ந்த ஏறத்தாழ 30,000 ஊழியர்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள இருக்கிறார்கள்.