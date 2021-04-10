தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
வெளிநாட்டு ஊழியர் விடுதியில் ரமலான் தொழுகை ஏற்பாடு

சிங்­கப்­பூரில் ரம­லான் நோன்­பைக் கடைப்­பி­டிக்­கும் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள், ஏப்­ரல் 13 முதல் மே 12 வரை ரம­லான் மாதம் முழு­மைக்­கும் தங்­கள் தங்­கு­வி­டு­திக்­குள் சிறப்­புத் தொழு­கை­யில் கலந்து­கொள்­ள­லாம்.

தங்­கு­வி­டுதி ஒவ்­வொன்­றி­லும் அதன் இட­வ­சதி, அளவு போன்­ற­வற்­றைப் பொறுத்து 200 பேர் வரை கலந்­து­கொள்­ளும் வகை­யில் இரண்டு சிறப்­புத் தொழுகை­களை நடத்த விடு­தி­கள் அனு­மதிக்­கப்­படும் என்று மனித வள அமைச்சு அறி­வித்­தது.

அதே­வே­ளை­யில், வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான தடுப்­பூ­சி செயல்­திட்­டம் தொட­ரும் என்­றும் தடுப்­பூசி நேரம் ரம­லான் மாதத்­தின்­போது, ஊழி­யர்­கள் நோன்பு திறந்­த­தும் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள ஏது­வாக இரவு 10 மணி வரை நீட்­டிக்­கப்­படும் என்­றும் அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான தடுப்­பூ­சி செயல்­திட்­டம் இப்­போது இரண்டாம் கட்­டத்­தில் இருக்­கிறது. அடுத்த சில வார­ங் களில் 30 விடு­திக­ளைச் சேர்ந்த ஏறத்­தாழ 30,000 ஊழி­யர்­கள் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள இருக்­கி­றார்­கள்.