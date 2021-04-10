தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

புதிதாக 26 பேருக்குத் தொற்று; அனைவருமே இங்கு வந்தவர்கள்

1 mins read

சிங்­கப்­பூ­ரில் நேற்று நண்­ப­கல் நில­வ­ரப்­படி புதி­தாக 26 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. அவர்­கள் அனை­வ­ருமே வெளி­நா­டு­களில் இருந்து இங்கு வந்­த­வர்­கள்.

தனி­மை­யில் இருக்க வேண்­டும் என்று எல்­லா­ருக்­கும் உத்­த­ர­வி­டப்­பட்­டது. சமூ­கத்­திலோ, வெளி­நாட்டு ஊழி­யர் தங்­கு­வி­டு­தி­க­ளிலோ புதி­தாக யாருக்­கும் தொற்று இல்லை என சுகா­தார அமைச்சு கூறியது.

புதி­தாக நேற்று கிருமி தொற்றி­யோ­ரை­யும் சேர்த்து பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளின் மொத்த எண்­ணிக்கை 60,601 பேர் ஆகி­யது.

இத­னி­டையே, வியா­ழக்­கி­ழமை புதி­தாக தொற்று இருப்­ப­தாக உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட 21 பேருமே வெளி­நாட்­டில் இருந்து இங்கு வந்­த­வர்­கள். அவர்­கள் இந்­தியா, அமெ­ரிக்கா, மாலத்­தீவு, பங்­ளா­தேஷ், இந்­தோ­னீ­சியா, உக்­ரேன் நாடு­களில் இருந்து வந்­த­னர்.

சிங்­கப்­பூ­ரர்­களும் நிரந்­த­ர­வா­சி­களும் வேலை அனு­ம­திச்­சீட்டு ஊழி­யர்­களும் அவர்­களில் அடங்கு­வர். இவ்­வே­ளை­யில், சமூ­கத்­தொற்று கடந்த வாரம் இரண்டு பேர் என்ற அள­வுக்கு குறைந்து உள்ளதாக அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

வியா­ழக்­கி­ழமை 24 பேர் குண­மடைந்­த­னர். அவர்­க­ளை­யும் சேர்த்து மொத்­தம் 60,269 பேர் முற்­றி­லும் குண­ம­டைந்து இருக்­கிறார்­கள்.

இன்­ன­மும் 43 பேர் மருத்­து­வ­மனை­யில் சிகிச்­சைப் பெற்று வரு­கி­றார்­கள். தீவிர கண்­கா­ணிப்­பில் ஒரு­வர் இருக்­கி­றார். சமூக நல்­வாழ்வு நிலை­யங்­களில் 218 பேர் தேறி வரு­கி­றார்­கள். கொவிட்-19 கார­ண­மாக சிங்­கப்­பூ­ரில் 30 பேர் மாண்­டு­விட்­ட­னர்.

அந்­தத் தொற்று இருந்­தும் இதர கார­ணங்­க­ளால் மர­ண­ம­டைந்­த­வர்­கள் 15 பேர் என்று தெரி­விக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.