சிங்கப்பூரில் நேற்று நண்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 26 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அவர்கள் அனைவருமே வெளிநாடுகளில் இருந்து இங்கு வந்தவர்கள்.
தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாருக்கும் உத்தரவிடப்பட்டது. சமூகத்திலோ, வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதிகளிலோ புதிதாக யாருக்கும் தொற்று இல்லை என சுகாதார அமைச்சு கூறியது.
புதிதாக நேற்று கிருமி தொற்றியோரையும் சேர்த்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 60,601 பேர் ஆகியது.
இதனிடையே, வியாழக்கிழமை புதிதாக தொற்று இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 21 பேருமே வெளிநாட்டில் இருந்து இங்கு வந்தவர்கள். அவர்கள் இந்தியா, அமெரிக்கா, மாலத்தீவு, பங்ளாதேஷ், இந்தோனீசியா, உக்ரேன் நாடுகளில் இருந்து வந்தனர்.
சிங்கப்பூரர்களும் நிரந்தரவாசிகளும் வேலை அனுமதிச்சீட்டு ஊழியர்களும் அவர்களில் அடங்குவர். இவ்வேளையில், சமூகத்தொற்று கடந்த வாரம் இரண்டு பேர் என்ற அளவுக்கு குறைந்து உள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்தது.
வியாழக்கிழமை 24 பேர் குணமடைந்தனர். அவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 60,269 பேர் முற்றிலும் குணமடைந்து இருக்கிறார்கள்.
இன்னமும் 43 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்கள். தீவிர கண்காணிப்பில் ஒருவர் இருக்கிறார். சமூக நல்வாழ்வு நிலையங்களில் 218 பேர் தேறி வருகிறார்கள். கொவிட்-19 காரணமாக சிங்கப்பூரில் 30 பேர் மாண்டுவிட்டனர்.
அந்தத் தொற்று இருந்தும் இதர காரணங்களால் மரணமடைந்தவர்கள் 15 பேர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.