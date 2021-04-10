போதைப்பொருள்: 15 வயது இளம்பெண் உட்பட 92 பேர் கைது
தீவு முழுவதும் இம்மாதம் 4 முதல் 9ஆம் தேதி வரை மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் மேர்கொண்ட நடவடிக்கைகளில் 15 வயது இளம்பெண் உட்பட 92 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அந்தப் பதின்ம வயதுப் பெண் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துபவராக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
அங் மோ கியோ, பிடோக், ஜூரோங், பொங்கோல் ஆகிய பகுதிகளில் மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளில் கிட்டத்தட்ட $15,000 மதிப்பிலான போதைப்பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அவற்றுள் 129 கிராம் ஹெராயின், 49 கிராம் ஐஸ், 2 கிராம் கஞ்சா, 1 கிராம் கெட்டமைன்,
17 எக்ஸ்டசி மாத்திரைகள், 30 எரிமின் -5 மாத்திரைகள், 8 எஸ்எஸ்டி ஸ்டாம்புகள், 52 கிராம் 'சைக்கோஆக்டிவ்' பொருள்கள் போன்றவை இருந்தன.
கைது செய்யப்பட்ட 92 பேரில் மூவர் அங் மோ கியோ அவென்யூ 4க்கு அருகில் கைது செய்யப்பட்டனர். அப்பகுதிக்கு அருகில் இருந்த வீடு ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில் 50 வயது பெண், 49 வயது ஆடவர் கைதாகினர். "அந்த 50 வயது மாது கைது செய்வதைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கியதால், வலுக்கட்டாயமாக கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது," என மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு தெரிவித்தது.
அதற்கு அடுத்த நாள் அதே பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் 43 வயது மாது கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடமிருந்து கிட்டத்தட்ட 102 கிராம் ஹெராயின், 8 கிராம் ஐஸ் உட்பட போதைப்பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. மேற்குறிப்பிட்ட மூவரும் சிங்கப்பூரர்கள். விசாரணை தொடர்கிறது.
83 பெண்கள், ஆடவர் ஒருவர் கைது
ஜூரோங் ஈஸ்ட், ஆர்ச்சர்ட் ரோடு, தஞ்சோங் பகார், உட்லண்ட்ஸ் பகுதிகளில் கொண்டோமினியங்கள், ஹோட்டல்கள், குடியிருப்பு வீடுகள் போன்ற இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போலிஸ் நடவடிக்கையில் ஆடவர் ஒருவர் உட்பட 84 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதானவர்கள் 26 முதல் 54 வயதுக்குட்பட்டவர்கள். மாதர் சாசனத்தின்கீழ் ஒழுக்கக் குறைவான குற்றங்களைக் கண்டறியும் விதத்தில் மார்ச் மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில் இவர்கள் கைதாகினர். விசாரணைகள் தொடர்கின்றன.
தங்களது வீடு உட்பட இடங்களில் அத்தகைய சட்டவிரோதச் செயல்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வது அந்த இடங்களின் உரிமையாளர்களின் பொறுப்பு எனவும் அவர்கள் விழிப்புடன் இருந்து சந்தேகத்துக்கிடமான, போலி வாடகைதாரர்களைக் கண்டறிய வேண்டும் எனவும் நேற்று வெளியான போலிஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. வாடகைக்கு வருவோரின் அடையாள ஆவணங்களைச் சரிபார்த்தோ அல்லது நேரடியாக உரையாடியோ அவர்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
பாலியல் தொழிலாளிகளின் சம்பாத்தியத்தில் பிழைப்போருக்கு 7 ஆண்டுகள் கட்டாய சிறைத் தண்டனை, $100,000 அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.