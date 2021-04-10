24 மணி நேர கண்காணிப்பில் நோய்
கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள்
சென்னை: கொரோனா நோய்க் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், தங்களது வசிப்பிடத்தில் இருந்து வெளியில் சென்றுவிடாமல் தடுக்க காவல்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள், சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் தொடர்ந்து 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
"நோய்க் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் உள்ளவர்களுக்குத் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். நோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதிகள் உள்ளனவா என்பதையும் கண்காணிக்கவேண்டும்," என தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர் ராஜீவ் ரஞ்சன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
மதுக்கடைகளுக்குக் கட்டுப்பாடு விதிக்காத தமிழக அரசு
சென்னை: கொரோனா பரவலைத் தடுக்க மீண்டும் பல கட்டுப்பாடுகளையும் அமல்படுத்தி உள்ள தமிழக அரசு, தொற்று அபாயம் அதிகமுள்ள 'டாஸ்மாக்' மதுக்கடைக்கோ தனிமனித இடைவெளியைக் கடைப்பிடிக்காத மதுபானக் கூடங்களுக்கோ எந்த கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்கவில்லை.
கடந்தாண்டு பொதுமுடக்கம் காரணமாக மார்ச் முதல் ஜூலை வரை மதுபானக் கடைகளும் கூடங்களும் மூடப்பட்டிருந்தன. அதன்பின் மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. அதன்பின் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்த தமிழக அரசு, கட்டுப்பாடுகளுடன் மதுக்கடைகளைத் திறக்க அனுமதி பெற்றது.
தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் நடிகர் கார்த்திக்
சென்னை: மூச்சுத்திணறல் தொடர்ந்து இருப்பதால் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான கார்த்திக் 24 மணி நேரமும் மருத்து வர்களின் கண்காணிப்பில் இருந்து வருகிறார்.
மனித உரிமை காக்கும் கட்சியின் தலைவரான கார்த்திக்கு மார்ச் 21ஆம் தேதி திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். அதன்பின்னர் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக மதுரை, ராஜபாளையத்தில் பிரசாரம் செய்தார்.
அதன்பின்னர், மீண்டும் கடந்த 5ஆம் தேதி மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு, அடையாறு மலர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் தொற்று இல்லை என்பது ெதரியவந்தது.
திண்டுக்கல்லில் ஒரு கிராமத்தையே மொத்தமாக அடைத்த அதிகாரிகள்
சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில் திண்டுக்கல்லில் உள்ள ஒரு கிராமத்தையே அதிகாரிகள் தனிமைப்படுத்தி உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமுள்ள தெருக்கள், வீதிகள் மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அருகே உள்ள ஜல்லிப்பட்டி கிராமத்தில் பெரும்பாலானோருக்கு கொரோனா இருப்பது கண்டறியப்பட்டு, அந்த மொத்த கிராமத்தையே சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆட்சியர்: நீலகிரியில் அனைத்து சுற்றுலாத் தலங்களும் செயல்படும்
நீலகிரி: கொரோனா அச்சுறுத்தலால் இன்றுமுதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலாக உள்ள நிலையில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலாத் தலங்களும் வழக்கம்போல் செயல்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்களுக்கு இ-பாஸ் அனுமதி முறை தொடரும் என மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னோசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார்.