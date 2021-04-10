தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
சைக்கிள் திருடிய சிறுவனுக்குப் பரிசு

பாலக்­காடு: சைக்­கிள் திரு­டிய சிறு­வ­னுக்கு போலி­சார் சைக்­கிள் பரிசு அளித்­துள்­ள­னர்.

கேரள மாநி­லம் பாலக்­காடு மாவட்­டம் அட்­டப்­பாடி அருகே ஒரு வீட்­டில் சைக்­கிள் திருட்டு போன­தாக வீட்­டின் உரி­மை­யா­ளர்­கள் போலி­சி­டம் புகார் அளித்­த­னர். போலிஸ் நிலைய ஆய்­வா­ளர் வினோத் கிருஷ்­ணன் இதன் தொடர்­பில் தீவிர விசா­ரணை நடத்தி திரு­ட­னைக் கண்­டு­ பி­டித்­தார். ஆனால் திரு­டி­யது எட்டு வயது சிறு­வன் என்­பதை அறிந்து அவர் அதிர்ச்­சி­ய­டைந்­தார்.

அங்­குள்ள பள்­ளி­யில் மூன்­றாம் வகுப்பு படித்து வரும் அச்சிறுவன், சைக்­கிள் ஓட்­டும் ஆசை­யால் பக்­கத்து வீட்­டில் இருந்து சைக்­கிளை திருடியதாக ஒப்­புக் கொண்­டான். சைக்­கிளை கைப்­பற்றி உரி­மை­யா­ள­ரி­டம் போலி­சார் ஒப்­ப­டைத்­த­னர். சிறு­வ­னை­யும் அறி­வுரை கூறி வீட்­டுக்கு அனுப்­பி­வைத்தார்.

பின்­னர் புது சைக்­கிள் ஒன்­று­டன் போலி­சார் சிறு­வன் வீட்­டுக்­குச் சென்று பரி­சாக அளித்­த­னர்.

இதனை பெற்­றுக் கொண்ட சிறு­வன் 'இனி­மேல் திரு­ட­மாட்­டேன்' என்று உறு­தி­ய­ளித்­தான்.