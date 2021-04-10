பாலக்காடு: சைக்கிள் திருடிய சிறுவனுக்கு போலிசார் சைக்கிள் பரிசு அளித்துள்ளனர்.
கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டம் அட்டப்பாடி அருகே ஒரு வீட்டில் சைக்கிள் திருட்டு போனதாக வீட்டின் உரிமையாளர்கள் போலிசிடம் புகார் அளித்தனர். போலிஸ் நிலைய ஆய்வாளர் வினோத் கிருஷ்ணன் இதன் தொடர்பில் தீவிர விசாரணை நடத்தி திருடனைக் கண்டு பிடித்தார். ஆனால் திருடியது எட்டு வயது சிறுவன் என்பதை அறிந்து அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
அங்குள்ள பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு படித்து வரும் அச்சிறுவன், சைக்கிள் ஓட்டும் ஆசையால் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து சைக்கிளை திருடியதாக ஒப்புக் கொண்டான். சைக்கிளை கைப்பற்றி உரிமையாளரிடம் போலிசார் ஒப்படைத்தனர். சிறுவனையும் அறிவுரை கூறி வீட்டுக்கு அனுப்பிவைத்தார்.
பின்னர் புது சைக்கிள் ஒன்றுடன் போலிசார் சிறுவன் வீட்டுக்குச் சென்று பரிசாக அளித்தனர்.
இதனை பெற்றுக் கொண்ட சிறுவன் 'இனிமேல் திருடமாட்டேன்' என்று உறுதியளித்தான்.