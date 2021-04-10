கோல்கத்தா: நாட்டில் தடுப்பூசி பற்றாக்குறை இல்லை என்று அமித் ஷா கூறியுள்ளார்.
மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பை உள்பட மாநிலம் முழுவதும் பல மையங்களில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக மும்பையில் நேற்று முன்தினம் சில மையங்களில் தடுப்பூசி இருப்பு இல்லை என்று கூறி நுழைவு வாயிலில் அறிவிப்பு ஒட்டப்பட்டது. மேலும் அங்கு தடுப்பூசி போட வந்தவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர். இதேபோல் மேலும் சில மாநிலங்களிலும் தடுப்பூசி பற்றாக்குறை உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த நிலையில் நேற்று கோல்கத்தாவில் பேசிய அமித் ஷா, "பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி பற்றாக்குறை இருப்பதாக வெளியாகும் தகவல்களில் உண்மை யில்லை. அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் போதுமான அளவு தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டுள்ளது," என்றார்.
திருப்பதி: திருமலையில் உள்ள அஞ்னாத்திரி மலைத் தொடரில் ஆஞ்சநேயரின் பிறப்பிடம் இருந்ததற்கான ஆதாரங்களை தெலுங்கு வருடப்பிறப்பான உகாதி அன்று வெளியிடப் போவதாக திருமலை தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. ஏழுமலையான் குடியிருக்கும் திருமலை, ஆஞ்சநேயரின் பிறப்பிடமாகவும் அடையாளம் காணப்படவுள்ளது. இதுகுறித்து பல புராண இதிகாசங்களை ஆராய்ந்து அறிய ஆறு பண்டிதர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்றை திருமலை தேவஸ்தானம் அமைத்தது. அவர்களும், பல புராணங்கள், கிரந்தங்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஆராய்ந்து தகவல்களைச் சேகரித்து உள்ளனர். அதன்படி ஆஞ்சநேயர், சேஷாசல மலையில் உள்ள அஞ்னாத்திரியில் பிறந்ததற்கான அடை யாளங்கள் காணப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஆய்வுத் தகவல்களை வரும் 13ஆம் தேதி தெலுங்கு வருட பிறப்பான உகாதி அன்று தேவஸ்தானம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கவிருக்கிறது என்று ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
அபராதம்; ரூ 9.5 கோடி வசூல்
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் கிருமிப் பரவல் 2வது அலை வீசத்தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக பெங்களூருவில் தினசரி 5,000 பேருக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டு வரு கின்றனர். இதனால் முகக்கவசம் அணிவது, சமூக விலகலைப் பின்பற்றுவது போன்ற கட்டுப்பாடுகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு ரூ.200 அபராதம் விதிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பெங்க ளூருவில் இதுவரை 3 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 917 பேர் முகக்கவசம் அணியாத தால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாத 25,073 பேரிடம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறியது காரணமாக இது வரை ரூ.9.46 கோடி அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து ஆவணங்களை
புதுப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
புதுடெல்லி: போக்குவரத்து ஆவணங்களை புதுப்பிக்க ஜூன் 30ஆம் தேதி வரை வரை அவகாசம் வழங்கப் பட்டுள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக 2020 மார்ச் 24ல் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதனால் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகன தகுதிச்சான்று, வாகன அனுமதி உள்ளிட்ட போக்குவரத்து ஆவணங்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தை மத்திய அரசு நீட்டித்து உத்தரவிட்டது. அதாவது 2020 மார்ச் முதல் ஆறு முறை அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் 2020 பிப்ரவரி 1 முதல் 2021 மார்ச் 31 வரை காலாவதியாகும் அனைத்து போக்குவரத்து ஆவணங்களும் 2021 ஜூன் 30 வரை செல்லத்தக்கவை என மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
டெல்லியில் பள்ளிகள் மூடல்
புதுடெல்லி: டெல்லியில் கிருமிப் பரவல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருப்பதால் பள்ளிகளை மூட உத்தரவு பிறப்பிக்கப் பட்டுள்ளது. அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை பள்ளிகளை மூட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.