ஆகாய விமானம் கைவிட்டது, அமேசான் வனம் மீட்டது

பிரே­சி­லியா: விமான விபத்­தில் இறந்­தி­ருக்­க­லாம் எனக் கரு­தப்­பட்ட விமானி 38 நாள்­க­ளுக்­குப் பின் உயி­ரு­டன் திரும்­பிய சம்­ப­வம் பிரே­சி­லில் நிகழ்ந்­துள்­ளது.

கடந்த ஜன­வரி 28ஆம் தேதி தான் ஓட்­டிச் சென்ற சிறு­வி­மா­னத்­தில் இயந்­தி­ரக் கோளாறு ஏற்­பட, அதை அமே­சான் வனப்­பகுதி­யில் பாது­காப்­பா­கத் தரை இறக்­கி­னார் அன்­டோ­னியோ சேனா, 36. அதி­லி­ருந்து அவர் வெளி­யே­றிய சிறிது நேரத்­தில் அவ்­வி­மா­னம் வெடித்­துச் சித­றி­யது.

அடர்ந்த வனப்­ப­கு­திக்­குள் சேனா மாட்­டிக்­கொண்­ட­தால் மீட்­புப் படை­யி­னர் ஐந்து நாள்­க­ளா­கத் தேடி­யும் அவ­ரைக் கண்­டு­பி­டிக்க முடி­ய­வில்லை.

அதன்­பின் வனத்­தில் கிடைத்த கனி­களை உண்­ட­படி மனித நட­மாட்­டத்­தைத் தேடி நடக்­கத் தொடங்­கி­னார் சேனா. 35வது நாளில் அவர் கொட்டை உணவு சேக­ரிப்­பா­ளர்­கள் இருந்த ஒரு முகாமை அடைந்­தார்.

அங்­கி­ருந்­த­வர்­கள் சேனா­வின் தாயாரைத் தொடர்­பு­கொண்டு அவரின் மகன் உயி­ரு­டன் இருப்­பதைத் தெரி­வித்­த­னர். இடைப்­பட்ட நாள்­களில் சேனா­வின் உடல் எடை 25 கிலோ குறைந்­து­விட்­ட­தா­கக் கூறப்பட்டது.