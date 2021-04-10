அதிகாரிகளை எச்சரிக்கும் மலேசியா
கோலாலம்பூர்: மாநிலங்களுக்கு இடையே பயணம் செய்ய அனுமதி வழங்குவது தொடர்பில் அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மலேசிய மூத்த அமைச்சர் இஸ்மாயில் சப்ரி எச்சரித்துள்ளார். அதுபோல், போலியான கையெழுத்து, முத்திரையுடன் வெற்று அனுமதிப் படிவங்களை வாங்குவோர் அல்லது பெறுவோர் மீதும் அத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப் படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நோன்புப் பெருநாள் காலத்தில் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பயணங்களை அனுமதிப்பது குறித்து சுகாதார அமைச்சு முடிவெடுக்கும் என்று திரு சப்ரி தெரிவித்து இருக்கிறார்.
பிரதமர் வேட்பாளராக அன்வார்
கோலாலம்பூர்: மலேசிய எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியான பக்கத்தான் ஹரப்பான் தலைவர் அன்வார் இப்ராகிம், அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் அக்கூட்டணியின் பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். மக்களின் நலனுக்காக மற்ற கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் ஒத்துழைக்கவும் தயாராக இருப்பதாகவும் அக்கூட்டணி அறிவித்திருக்கிறது. இதனிடையே, அம்னோ தலைவர் ஸாஹிட் ஹமிடியுடன் அன்வார் பேசியதாகக் கூறப்படும் ஒலிப்பதிவு வெளியாகி மலேசியாவில் பரபரப்பைக் கிளப்பி வருகிறது.
துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒருவர் மரணம்
டெக்சஸ்: அமெரிக்காவின் டெக்சஸ் மாநிலம், பிரையன் நகரில் நேற்று முன்தினம் நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஒருவர் பலியானார்; குறைந்தது ஐவர் காயமடைந்தனர். இதன் தொடர்பில் லேரி போலின், 27, எனும் சந்தேகப் பேர்வழியைக் கைது செய்து, அவர் மீது கொலைக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளதாக டெக்சஸ் போலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.
'வடகொரியாவில் கடும் நெருக்கடி'
பியோங்யாங்: வடகொரியா கடும் உணவுப் பஞ்சத்தையும் பொருளியல் நிலைத்தன்மையையும் எதிர்நோக்கி வருவதாக மனித உரிமைக் குழுக்கள் எச்சரித்துள்ளன. இந்நிலையில், கடும் நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாகும்படி வட கொரிய மக்களை அந்நாட்டின் தலைவர் கிம் ஜோங் உன் வலியுறுத்தி இருக்கிறார். 1990களில் பல நூறாயிரம் பேரின் உயிரைப் பறித்த உணவுப் பஞ்சத்துடன் அவர் இப்போதைய நிலையை ஒப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார்.