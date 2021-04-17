தடுப்பூசி கலவை யோசனை குறித்து தொடரும் ஆய்வுகள்
வெவ்வேறு கொவிட்-19 தடுப்பூசிகளைக் கலந்து போடுவதற்கான சாத்தியம் இருப்பதாகவும் அவ்வாறு கொரோனா கிருமிக்கு வலுவான எதிர்ப்பைத் தருவதில் பயனளிக்கக்
கூடும் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் இந்த விவகாரத்தில் எதிர்ப்பாற்றலின் தன்மையையும் பக்கவிளைவுகளை ஏற்படத்தாது என்பதையும் உறுதி செய்ய மேலும் அதிகமான ஆய்வுகள் தேவைப்படுவதாக நிபுணர்கள் எச்சரித்து உள்ளனர்.
சிங்கப்பூர் அல்லாத பிற நாடுகள் இரு வகையான தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக்கொள்வது தொடர்பாகப் பரிசீலித்து வருவது குறித்து 'ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்' செய்தித்தாள் எழுப்பிய சந்தேகங்களுக்கு நிபுணர்கள் பதிலளித்துள்ளனர். இந்த வாரத் தொடக்கத்தில், தனது மக்களுக்கு கலப்பு தடுப்பூசியை பரிந்துரைப்பது குறித்து சீனா பரிசீலித்து வருவதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்து இருந்தன. "கலவையான தடுப்பூசி என்பது இன்னும் விவாதிக்கப்பட்டு, ஆய்வு செய்யப்பட்டு வரும் யோசனை. அவசரத் தேவைக்கு அவ்வாறு செய்யலாமா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது," என்று அனைத்துலக தடுப்பூசி நிலையத்தின் தடுப்பூசி மருத்துவ மேம்பாட்டுப் பிரிவின் தலைவர் டாக்டர் ஸெனைடா ரெய்நோசா மொஜார்ஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.
பாவாடைக்குள் படம் எடுத்த பொறியாளருக்கு 11 வார சிறை
பல்வேறு இடங்களில் பெண்களின் உள்பாவாடைக்குள் காணொளி படம் எடுத்த 28 வயது பொறியாளர் ஒருவருக்கு நேற்று 11 வார சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஏபெல் டான் இயூ ஹாங் எனப்படும் அவர் 2019 ஜூலை 24ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வரை பத்து பெண்களின் அந்தரங்கப் படங்களை எடுத்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. பிரபலமான பன்னாட்டு பகுதிமின்கடத்தி நிறுவனம் ஒன்றில் உற்பத்தி மேம்பாட்டுப் பொறியாளராக வேலை செய்து வந்த அவர், ஆகக் கடைசியாக பிடோக் எம்ஆர்டி நிலையத்தின் மின்படிக்கட்டில் ஒரு பெண்ணை படம் எடுத்தபோது கையும் களவுமாக மாட்டினார். 2019 செப்டம்பர் 10 அன்று இரவு 7 மணியளவில் அவர் படம் எடுத்ததை அருகில் இருந்த ஆடவர் ஒருவர் தடுத்து நிறுத்தி எம்ஆர்டி நிலைய பணியாளரிடம் அவரை இழுத்துச் சென்றார். பின்னர் போலிஸ் வரவழைக்கப்பட்டது. முன்னதாக, செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி சிராங்கூன் எம்ஆர்டி நிலையத்தில் ஒரு பெண்ணின் உள்பாவாடைக்குள் காணொளி படம் எடுக்க மூன்று தளங்களின் மின்படிக்கட்டுகள் வரை பின்தொடர்ந்து சென்றார் என்ற தகவல் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இணையத்தில் காணப்பட்ட
உள்பாவாடைப் படங்கள் தெளிவற்று இருந்ததால் தமது 'சோனி எக்ஸ்பெரியா' கைபேசி மூலம் தரமான படம் எடுத்துச் சோதித்துப் பார்க்கும் முயற்சியில் தமது கட்சிக்காரர் இறங்கியதாகவும் அதுதான் அவரது நோக்கம் என்றும்
தற்காப்பு வழக்கறிஞர் தமது வாதத்தில் குறிப்பிட்டார்.