தடுப்­பூசி கலவை யோசனை குறித்து தொட­ரும் ஆய்­வு­கள்

வெவ்­வேறு கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சி­க­ளைக் கலந்து போடு­வ­தற்­கான சாத்­தி­யம் இருப்­ப­தா­க­வும் அவ்­வாறு கொரோனா கிருமிக்கு வலு­வான எதிர்ப்­பைத் தரு­வ­தில் பய­ன­ளிக்­கக்­

கூ­டும் என்­றும் கூறப்­பட்டு வரு­கிறது. இருப்­பி­னும் இந்த விவ­கா­ரத்­தில் எதிர்ப்­பாற்­ற­லின் தன்­மை­யை­யும் பக்­க­வி­ளை­வு­களை ஏற்­ப­டத்­தாது என்­ப­தை­யும் உறுதி செய்ய மேலும் அதி­க­மான ஆய்­வு­கள் தேவைப்­ப­டு­வ­தாக நிபு­ணர்­கள் எச்­ச­ரித்து உள்­ள­னர்.

சிங்­கப்­பூர் அல்­லாத பிற நாடு­கள் இரு வகை­யான தடுப்­பூ­சி­க­ளைப் போட்­டுக்­கொள்­வது தொடர்­பா­கப் பரி­சீ­லித்­து வருவது குறித்து 'ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்' செய்­தித்­தாள் எழுப்­பிய சந்­தே­கங்­க­ளுக்கு நிபு­ணர்­கள் பதி­ல­ளித்துள்­ள­னர். இந்த வாரத் தொடக்­கத்­தில், தனது மக்­க­ளுக்கு கலப்பு தடுப்­பூசியை பரிந்துரைப்பது குறித்து சீனா பரி­சீ­லித்து வரு­வ­தாக அந்­நாட்டு ஊட­கங்­கள் தெரி­வித்து இருந்­தன. "கல­வை­யான தடுப்­பூசி என்­பது இன்­னும் விவா­திக்­கப்­பட்டு, ஆய்வு செய்­யப்­பட்டு வரும் யோசனை. அவ­ச­ரத் தேவைக்கு அவ்­வாறு செய்­ய­லாமா என்­பது குறித்­தும் ஆய்வு செய்­யப்­படுகிறது," என்று அனைத்­து­லக தடுப்­பூசி நிலையத்­தின் தடுப்­பூசி மருத்­துவ மேம்­பாட்­டுப் பிரி­வின் தலை­வர் டாக்­டர் ஸெனைடா ரெய்­நோசா மொஜார்ஸ் தெரி­வித்து உள்­ளார்.

பாவாடைக்குள் படம் எடுத்த பொறியாளருக்கு 11 வார சிறை

பல்­வேறு இடங்­களில் பெண்­க­ளின் உள்­பா­வா­டைக்­குள் காணொளி படம் எடுத்த 28 வயது பொறி­யா­ளர் ஒரு­வ­ருக்கு நேற்று 11 வார சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது. ஏபெல் டான் இயூ ஹாங் எனப்­படும் அவர் 2019 ஜூலை 24ஆம் தேதி முதல் செப்­டம்­பர் 10ஆம் தேதி வரை பத்து பெண்­க­ளின் அந்­த­ரங்­கப் படங்­களை எடுத்­த­தாக நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. பிர­ப­ல­மான பன்­னாட்டு பகுதிமின்­க­டத்தி நிறு­வ­னம் ஒன்­றில் உற்­பத்தி மேம்­பாட்­டுப் பொறி­யா­ள­ராக வேலை செய்து வந்த அவர், ஆகக் கடை­சி­யாக பிடோக் எம்­ஆர்டி நிலை­யத்­தின் மின்­ப­டிக்­கட்­டில் ஒரு பெண்ணை படம் எடுத்­த­போது கையும் கள­வு­மாக மாட்­டி­னார். 2019 செப்­டம்­பர் 10 அன்று இரவு 7 மணி­ய­ள­வில் அவர் படம் எடுத்­ததை அரு­கில் இருந்த ஆட­வர் ஒரு­வர் தடுத்து நிறுத்தி எம்­ஆர்டி நிலைய பணி­யா­ள­ரி­டம் அவரை இழுத்­துச் சென்­றார். பின்­னர் போலிஸ் வர­வ­ழைக்­கப்­பட்­டது. முன்­ன­தாக, செப்­டம்­பர் 5ஆம் தேதி சிராங்­கூன் எம்­ஆர்டி நிலை­யத்­தில் ஒரு பெண்­ணின் உள்­பா­வா­டைக்­குள் காணொளி படம் எடுக்க மூன்று தளங்களின் மின்­ப­டிக்­கட்டு­கள் வரை பின்­தொ­டர்ந்து சென்­றார் என்ற தக­வல் நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. இணை­யத்­தில் காணப்பட்ட

உள்­பா­வா­டைப் படங்­கள் தெளி­வற்று இருந்ததால் தமது 'சோனி எக்ஸ்­பெ­ரியா' கைபேசி மூலம் தர­மான படம் எடுத்­துச் சோதித்­துப் பார்க்­கும் முயற்­சி­யில் தமது கட்­சிக்­கா­ரர் இறங்­கி­ய­தாகவும் அதுதான் அவரது நோக்கம் என்றும்

தற்­காப்பு வழக்­க­றி­ஞர் தமது வாதத்தில் குறிப்பிட்டார்.