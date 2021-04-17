குஜராத்தில் சுனாமி போல் பரவும் கொரோனா: நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
அகமதாபாத்: குஜராத்தில் கொரோனா கிருமித்தொற்றின் பரவல் வேகம் சுனாமிக்கு இணையாக உள்ளது என அகமதாபாத் உயர் நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது. அங்கு நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் 8,152 பேருக்கு புதிதாக கிருமி தொற்றியுள்ளது. நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியபடி உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர். இதற்கிடையே, நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் நாடு முழுவதும் சுமார் 217,00 பேருக்கு புதிதாக கிருமி தொற்றியது தெரிய வந்துள்ளது.
15,000 காசோலைகள் திரும்பி வந்தன
லக்னோ: அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டுவதற்காக விஸ்வ ஹிந்து பரிஷ் வசூலித்த, 22 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 15 ஆயிரம் காசோலைகள் பல்வேறு காரணங்களால் திரும்பிவிட்டன. இதுவரை கோவில் கட்ட ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக வசூலாகி உள்ளது. நன்கொடை அளித்தவர்களின் வங்கிக்கணக்கில் பணம் இல்லாததும் சில தொழில்நுட்பத் தவறுகளுமே காசோலைகள் திரும்பக் காரணம் என்று ராமஜென்ம பூமி அறக்கட்டளை தெரிவித்துள்ளது.
30 கிலோ போதைப்பொருள் பறிமுதல்
அகமதாபாத்: கடலோரக் காவல்படையின் சுற்றுக்காவல் நடவடிக்கையின்போது 300 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருளுடன் வந்த படகு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பாக பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் கைதாகினர். வியாழக்கிழமை அதிகாலை குஜராத் கடற்பகுதியில் மீன்பிடி படகில் 30 கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருள் கடத்தி வரப்படுவதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலை அடுத்து கடலோரக் காவல்படை நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
ஒரே குடும்பத்தில் 6 பேர் படுகொலை
அமராவதி: வெட்டிக் கொன்றச் சம்பவம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்துள்ளது. அங்குள்ள ஜூட்டாடா கிராமத்தைச் சேர்ந்த அப்பல்ராஜுவின் மகள் பார்வதியும் அண்டை வீட்டில் வசிக்கும் விஜயகுமாரும் காதலித்து வந்தனர். இந்நிலையில் பார்வதியைத் திருமணம் செய்ய இயலாது என்று கூறிய விஜயகுமார் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். இதனால் அப்பல்ராஜு கடும் கோபத்தில் இருந்த நிலையில், பஞ்சாயத்துத் தேர்தலில் வாக்களிக்க மனைவி, குழந்தைகளுடன் அண்மையில் சொந்த கிராமத்துக்கு வந்தி ருந்தார் விஜயகுமார். இது குறித்து அறிந்த அப்பல்ராஜு வியாழக்கிழமை அதிகாலை விஜயகுமார் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தூங்கிக்கொண்டிருந்த அவரது பெற்றோர், மனைவி, 2 வயது மகன், 2 மாதக் கைக்குழந்தை, உறவுப் பெண் ஒருவர் ஆகியோரை சரமாரியாக குத்திக் கொன்றார். உறவினர் வீட்டில் தங்கியதால் விஜயகுமார் தப்பித்தார்.