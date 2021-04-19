தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தமிழ் மொழிப் புழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வழிகளை ஆராய்ந்த 'முத்துச்சிதறல்'

தமிழ் மொழி விழாவின் ஓர் அங்கமாக உமறுப்புலவர் தமிழ் உயர்நிலைப் பள்ளி முன்னாள் மாணவர் சங்கமும் வளர்தமிழ் இயக்கமும் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்வில், தமிழ் மொழியை வாழும் மொழியாக்குவது குறித்துப் பேசப்பட்டது.

ஆர்த்தி சிவ­ரா­ஜன்

இளை­யர்­கள் மத்­தி­யில் தமிழ் மொழிப் புழக்­கத்தை ஊக்­கு­விக்­கும் வழி­க­ளைப் பற்­றி­யும் அவர்­கள் எதிர்­கொள்­ளும் சவால்­களை ஆராய்ந்­தது 'முத்­துச்­சி­த­றல் 2' நிகழ்ச்சி. இரண்­டா­வது ஆண்­டாக உம­றுப்­பு­ல­வர் தமிழ் உயர்­நி­லைப்­பள்ளி முன்­னாள் மாண­வர் சங்­கம், சென்ற வெள்­ளிக்­கி­ழ­மை­யன்று இணை­யம் வாயி­லாக இந்­நி­கழ்ச்­சிக்கு ஏற்­பாடு செய்­தது.

'இல்­லங்­களில் தமிழ்ப் புழக்­கம்' என்ற கருப்­பொ­ரு­ளைக் கொண்ட நிகழ்ச்­சி­யில், தேசி­யக் கல்­விக் கழக ஆசிய மொழி­கள் மற்­றும் பண்­பா­டு­கள் துறை­யின் துணைத் தலை­வ­ரா­க­வும் தமிழ்ப் பகு­திக்­குப் பொறுப்பு வகிப்­ப­வ­ரு­மான முனை­வர் சீதா­லட்­சுமி, பிர­பல பேச்­சா­ள­ரும் பெற்­றோ­ருக்­கான பயிற்­று­விப்­பா­ள­ரு­மான திரு­மதி சரோ­ஜினி பத்­ம­நா­தன், அர­சாங்க அதி­காரி குமாரி அத்­தினா மைக்­கல் ஆகி­யோர் உரை­யாற்­றி­னர்.

தமிழ் மொழியை இளை­யர்­களி­டையே ஊக்­கு­விக்­கும் முறை­களைப் பற்றி முனை­வர் சீதா­லட்­சுமி பேசி­னார். இல்­லங்­களில் தமிழ் மொழிப் புழக்­கம் குறித்த கணக்­கெ­டுப்­பு­க­ளை­யும் தமிழ்க்­கல்வி குறித்த மறு­ஆய்­வு­க­ளை­யும் மக்­களின் எண்­ணங்­க­ளை­யும் பகிர்ந்­த­தோடு தமிழ் மொழியை இளை­யர்­க­ளுக்கு அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தும் வகை­யில் பல்­வேறு பரிந்­து­ரை­களை­யும் முன்­வைத்­தார்.

தமிழ் மொழிப் புழக்­கத்தை இளை­யர்­க­ளி­டையே மேம்­ப­டுத்த நாம் என்ன செய்­ய­லாம் என்­பது குறித்து திரு­மதி சரோ­ஜினி பகிர்ந்து­கொண்­டார். வீடு, பள்­ளிப் பரு­வம், சமூ­கம், தலை­வர்­கள், உல­க­ளா­விய தொழில் துறை­கள், நாடு, எதிர்­கா­லம் போன்ற முக்­கிய அம்­சங்­கள் இளை­ஞர்­க­ளின் தமிழ் ஆர்­வத்தை வளர்க்க எவ்­வாறு உத­வு­கின்­றன என்­ப­து பற்­றி­ பேசி­னார்.

சிங்­கப்­பூர் இளை­யர்­கள் தமிழ் மொழி­யில் பேசு­வ­தில் சந்­திக்­கும் இடர்­பா­டு­கள் குறித்து குமாரி அத்­தினா பேசி­னார். இளை­யர்­க­ளின் கண்­ணோட்­டத்­தில் அவர்­க­ளின் தமிழ்ப் புழக்­கம் ஏன் குறை­கிறது என்ற வெவ்­வேறு கார­ணங்­களை விளக்­கி­னார். தமி­ழில் பேசும் ஒரு­வரை ஊக்­கு­விக்க வேண்­டும் எனக் கூறி­ய­து­டன், அவ்­வாறு பேசும்­போது ஆங்­கி­லத்­தை­யும் கலந்து பேசி­னால் அவர்­க­ளைக் கேலி செய்­யக்­கூ­டாது என்­றும் வலி­யு­றுத்­தி­னார்.

வெவ்­வேறு பள்­ளி­களில் படிக்­கும் மாண­வர்­கள், தமிழ் மொழி­யில் பேசு­வ­தில் அவர்­கள் எதிர்­கொள்­ளும் பிரச்­சி­னை­க­ளைக் காணொளி காட்­சி­கள் மூலம் பகிர்ந்­து­கொண்­ட­னர். அவற்­றில் பெரும்­பா­லோர் தமிழ் மொழியை விட ஆங்­கில மொழி­யின் எளி­மையே முக்­கிய கார­ண­மா­கக் கூறி­னர். அதே நேரத்­தில், மற்ற சில மாண­வர்­கள் தமிழ் மொழி­யில் பேசு­வது தங்­க­ளுக்­குச் சிர­மம் இல்லை என்­றும் கூறி­னார்­கள். சிறு வய­தி­லி­ருந்தே தமிழ் மொழி­யைக் கற்­ற­தா­லும், குடும்­பம் மற்­றும் நண்­பர்­க­ளு­டன் நாள்­தோ­றும் பேசு­வ­தா­லும் எளி­மை­யாக தமி­ழில் பேச முடி­கிறது என்­ற­னர்.

நிகழ்ச்­சி­யில் சிறப்பு விருந்­தி­ன­ரா­கக் கலந்­து­கொண்ட வளர்­த­மிழ் இயக்­கத் தலை­வர் திரு சு மனோ­க­ரன், "2006ல் நடத்­தப்­பட்ட ஆய்வு ஒன்­றில், தமிழ் பேசாத சிங்­கப்­பூர் குடும்­பங்­கள் 60% என்று தெரி­ய­வந்­தது. எதிர்­கா­லத்­தில் தமிழ் மொழி சிங்­கப்­பூ­ரில் இருக்­குமா என்ற பயத்தை அது ஏற்­ப­டுத்­தி­யது. அத்­த­கைய ஒரு சூழ்­நி­லை­யைத் தவிர்க்­கவே தமிழ் மொழி சார்ந்த பல்­வேறு நிகழ்ச்­சி­களை வளர்­த­மிழ் இயக்­கம் நடத்தி வரு­கிறது. முக்­கி­ய­மாக, தமிழ் மொழி வாழும் மொழி­யாக இருக்க வேண்­டும் என்­பதே எங்­கள் நோக்­கம்," என்­றார்.

உம­றுப்­பு­ல­வர் தமிழ் உயர்­நி­லைப்­பள்ளி முன்­னாள் மாண­வர் சங்­கத்­தின் தலை­வர் திரு பொன் சுந்­த­ர­ராசு, வாய்ப்­ப­ளித்த வளர்­த­மிழ் இயக்­கத்­திற்கு நன்றி தெரி­வித்­தார்.