விவேக மின்சார மோட்டார் சைக்கிள்களை உருவாக்கி, அவற்றை விளம்பரப்படுத்தி விநியோகம் செய்திட 'யூரோஸ்போர்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ்' நிறுவனத்துடன் எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனத்தின் கீழ் இயங்கும் 'ஸ்ட்ரைட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்' இணையவுள்ளது.
இரு உள்ளூர் நிறுவனங்களும் இத்திட்டம் தொடர்பில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டிருப்பதாக நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தப்படி, சிங்கப்பூரிலும் ஆசிய பசிபிக் வட்டாரத்திலும் வர்த்தக மின்சார மோட்டார் சைக்கிள்களை விநியோகம் செய்யும் ஒரே நிறுவனமாக 'ஸ்ட்ரைட்ஸ்' நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு மற்றும் மூன்று சக்கர மோட்டார் சைக்கிள் வகைகள், குறிப்பாக உணவு விநியோகம் மற்றும் தளவாடப் பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த வர்த்தக பயன்பாட்டுக்கான மோட்டார் சைக்கிள்களை யூரோஸ்போர்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இவ்வாண்டின் இறுதிக் காலாண்டுக்குள் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மைல்கல் என்றார் யூரோஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகி மெல்வின் கோ.
வட்டார நிலையில் மின்சார வாகனச் சந்தைகள், அவற்றின் முழுமையான ஆற்றலை இன்னும் வெளிப்படுத்தாத பட்சத்தில், இந்த ஒத்துழைப்பு அதற்கு வழிகோலும் என்றார் அவர்.
"மின்சார வாகன சுற்றுச்சூழலில் வர்த்தகங்கள் வளர்ச்சி காணும் எங்களின் திட்டங்களில் இந்த ஒத்துழைப்பும் ஓர் அங்கமாகும். இதனால் மேலும் பசுமையான ஒரு சிங்கப்பூர் மற்றும் தென்கிழக்காசிய வட்டாரம் உருவாகும்," என்று எஸ்எம்ஆர்டி ரோடு ஹோல்டிங்ஸ் தலைவர் டான் கியன் ஹியோங் தெரிவித்தார்.
உலகெங்கும் கரிம வெளியேற்றத் தரங்கள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மின்சார வாகனங்களின் உலகளாவிய விற்பனைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.