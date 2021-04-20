தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
பரிவு காட்டியவரை மானபங்கம் செய்த ஆடவருக்குச் சிறை

உணவு வாங்க தம்­மி­டம் பணம் கொடுத்த முதிய துப்­பு­ர­வா­ளரை மான­பங்­கம் செய்த 46 வயது ஆட­வ­ருக்கு ஆறு மாத சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.

அந்த 68 வயது மூதாட்­டியை மான­பங்­கம் செய்­ததை சுவா வீ மெங் ஒப்­புக்­கொண்­டார்.

சுவா­வுக்கு எதி­ராக தீர்ப்­ப­ளித்­த­போது மேலும் ஒரு மான­பங்க குற்­றச்­சாட்­டும் கருத்­தில் கொள்­ளப்­பட்­டது.

பாதிக்­கப்­பட்ட மூதாட்­டி­யின் அடை­யா­ளத்­தைக் காக்க அவ­ரது பெயரை வெளி­யி­டக்­கூ­டாது என்று உத்­த­ர­வி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19ஆம் தேதி­யன்று குவீன்ஸ்­ட­வுன் வட்­டா­ரத்­தில் உள்ள வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக குடி­யி­ருப்­புக் கட்­ட­டம் ஒன்­றில் மின்­தூக்­கிக்­காக அந்த மூதாட்டி காத்­துக்­கொண்­டி­ருந்­த­போது அவரை சுவா அணுகி உணவு வாங்க $4 கேட்­டார்.

கேட்ட பணத்தை அந்த மூதாட்டி அவ­ரி­டம் தந்­த­வு­டன் அவரை சுவா மான­பங்­கம் செய்­தார். அது­மட்­டு­மல்­லாது மூதாட்­டி­யி­டம் சுவா கூடு­தல் பணம் கேட்­டார். அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த மூதாட்டி கூடு­தல் பணம் தர மறுத்­து­விட்­டார்.

அதை­ய­டுத்து அவர் மின்­தூக்­கிக்­குள் நுழைந்து தமது வீட்­டிற்­குச் சென்­றார்.

நடந்­த­தைப் பற்றி தமது மக­ளி­டம் அவர் கூறி­னார். மான­பங்­கம் தொடர்­பாக போலி­சில் புகார் செய்­யப்­பட்­டது. தம்­மி­டம் பரிவு காட்­டி­ய­வ­ருக்கு சுவா தீங்கு விளை­வித்­த­தாக மாவட்ட நீதி­பதி வோங் லீ தெய்ன் கூறி­னார். சுவா­வின் செயல் அந்த மூதாட்­டியை வெகு­வா­கப் பாதித்­த­தாக அவர் தெரி­வித்­தார்.

சுவா, கடந்த பிப்­ர­வரி மாதம் 1ஆம் தேதி­யி­லி­ருந்து விசா­ர­ணைக் காவ­லில் வைக்­கப்­பட்­டார். அவ­ரது தண்­ட­னைக் காலம் அன்­றி­லி­ருந்து தொடங்­கு­வ­தாக

எடுத்­துக்­கொள்­ளப்­படும்.

இந்த மான­பங்க குற்­றத்­துக்­காக சுவா­வுக்கு இரண்டு

ஆண்­டு­கள் வரை­யி­லான சிறைத் தண்­ட­னை­யு­டன் அப­ரா­தம் அல்­லது பிரம்­படி விதிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­க­லாம்.