முன்னாள் நீதிபதிக்கு $2,700 அபராதம்
போக்குவரத்துக் குற்றங்களுக்காக முன்னாள் வட்டார நீதிபதி ஒருவருக்கு $2,700 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏழு மாதங்களுக்கு வாகனம் ஓட்டக்கூடாது என்று வோங் கீ ஒன், 63, எனப்படும் அந்த ஆடவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. போக்குவரத்து சமிக்ஞையை மீறிச் சென்ற ஒரு குற்றமும் பொறுப்பற்ற வகையில் வாகனம் ஓட்டியதாக ஒரு குற்றமும் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்தது. இவ்விரு குற்றங்களும் 2019 ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி நிகழ்த்தப்பட்டன.
வேலையில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் வோங் இக்குற்றங்களைப் புரிந்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆயர் ராஜா விரைவுச்சாலைக்கு இட்டுச் செல்லும் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பார்க்வே சாலையில் பெஞ்சமின் ஷீயர்ஸ் மேஞ்சாலை அருகே இக்குற்றங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் கூறப்பட்டது.
2019 செப்டம்பர் மாதம் ஓய்வுபெறும்போது வோங் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் வட்டார நீதிபதியாகப் பணியாற்றியதாக
அந்த நீதிமன்ற பேச்சாளர் ஒருவர் கடந்த ஜனவரி மாதம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தித்தாளிடம் கூறி இருந்தார்.
அலுவலக ரகசியச் சட்டத்தின்கீழ் கணவன், மனைவி மீது குற்றச்சாட்டு
அலுவலக ரகசியச் சட்டத்தின்கீழ் ஒரு தம்பதியினர் மீது இன்று நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட உள்ளது. 'சர்க்கிட் பிரேக்கர்' எனப்படும் கொவிட்-19 நோய்ப்பரவல் முறியடிப்பு காலத்தின்போது அரசாங்க ஊழியரான 38 வயது மாது ஒருவர் சட்டவிரோதமாக தகவல்களை தமது கணவருக்கு அனுப்பினார்.
கடந்த ஆண்டு பள்ளிக்கூடங்களில் முழுக்க முழுக்க இல்ல அடிப்படையிலான கற்றல் திட்டம் நடப்புக்கு வருவது தொடர்பான விவரங்களும் அவற்றுள் அடங்கும். இந்தத் தகவல்களை 39 வயதான அப்பெண்ணின் கணவர் தமது நண்பர்களுக்கு அனுப்பிவிட்டார். பெண் ஊழியரின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி தங்களுக்கு புகார் கிடைத்ததாக போலிசார் நேற்று தெரிவித்தனர்.
இந்த இருவர் மீதும் அலுவலக ரகசியச் சட்டத்தின்கீழ் தவறான தொடர்பு தகவலில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சுமத்தப்படும். தவறான முறையில் தொடர்பு தகவலை கேட்டுப்பெற்றதாக மேலும் ஒரு குற்றச்சாட்டு கணவர் மீது சுமத்தப்படும். இவ்
விருவருக்கும் $2,000 வரையிலான அபராதம், ஈராண்டு வரை
யிலான சிறை ஆகியன விதிக்கப்படலாம்.