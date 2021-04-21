தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
b005fbf9-30a2-4ff3-97ff-d4cbf4a859e8
-

முன்னாள் நீதிபதிக்கு $2,700 அபராதம்

போக்குவரத்துக் குற்றங்களுக்காக முன்னாள் வட்டார நீதிபதி ஒருவருக்கு $2,700 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏழு மாதங்களுக்கு வாகனம் ஓட்டக்கூடாது என்று வோங் கீ ஒன், 63, எனப்படும் அந்த ஆடவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. போக்குவரத்து சமிக்ஞையை மீறிச் சென்ற ஒரு குற்றமும் பொறுப்பற்ற வகையில் வாகனம் ஓட்டியதாக ஒரு குற்றமும் அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்தது. இவ்விரு குற்றங்களும் 2019 ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி நிகழ்த்தப்பட்டன.

வேலையில் இருந்து ஓய்வுபெறுவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் வோங் இக்குற்றங்களைப் புரிந்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆயர் ராஜா விரைவுச்சாலைக்கு இட்டுச் செல்லும் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பார்க்வே சாலையில் பெஞ்சமின் ஷீயர்ஸ் மேஞ்சாலை அருகே இக்குற்றங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் கூறப்பட்டது.

2019 செப்டம்பர் மாதம் ஓய்வுபெறும்போது வோங் குடும்ப நீதிமன்றத்தின் வட்டார நீதிபதியாகப் பணியாற்றியதாக

அந்த நீதிமன்ற பேச்சாளர் ஒருவர் கடந்த ஜனவரி மாதம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தித்தாளிடம் கூறி இருந்தார்.

அலுவலக ரகசியச் சட்டத்தின்கீழ் கணவன், மனைவி மீது குற்றச்சாட்டு

அலு­வ­லக ரக­சி­யச் சட்­டத்­தின்­கீழ் ஒரு தம்­ப­தி­யி­னர் மீது இன்று நீதி­மன்­றத்­தில் குற்­றம் சுமத்­தப்­பட உள்­ளது. 'சர்க்­கிட் பிரேக்­கர்' எனப்­படும் கொவிட்-19 நோய்ப்­ப­ர­வல் முறி­ய­டிப்பு காலத்­தின்­போது அர­சாங்க ஊழி­ய­ரான 38 வயது மாது ஒரு­வர் சட்­ட­வி­ரோ­த­மாக தக­வல்­களை தமது கண­வ­ருக்கு அனுப்­பி­னார்.

கடந்த ஆண்டு பள்­ளிக்­கூ­டங்­க­ளில் முழுக்க முழுக்க இல்ல அடிப்­ப­டை­யி­லான கற்­றல் திட்­டம் நடப்­புக்கு வரு­வது தொடர்­பான விவ­ரங்­களும் அவற்­றுள் அடங்­கும். இந்­தத் தக­வல்­களை 39 வய­தான அப்­பெண்­ணின் கண­வர் தமது நண்­பர்­க­ளுக்கு அனுப்­பி­விட்­டார். பெண் ஊழி­யரின் நட­வ­டிக்­கை­கள் தொடர்­பாக கடந்த ஆண்டு ஏப்­ரல் 3ஆம் தேதி தங்­க­ளுக்கு புகார் கிடைத்­த­தாக போலி­சார் நேற்று தெரி­வித்­த­னர்.

இந்த இரு­வர் மீதும் அலு­வ­லக ரக­சி­யச் சட்­டத்­தின்­கீழ் தவ­றான தொடர்பு தக­வ­லில் ஈடு­பட்­ட­தா­கக் குற்­றம் சுமத்­தப்­படும். தவ­றான முறை­யில் தொடர்பு தக­வலை கேட்­டுப்­பெற்­ற­தாக மேலும் ஒரு குற்­றச்­சாட்டு கண­வர் மீது சுமத்­தப்­படும். இவ்­

வி­ரு­வ­ருக்­கும் $2,000 வரை­யி­லான அப­ரா­தம், ஈராண்டு வரை­

யி­லான சிறை ஆகி­யன விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.