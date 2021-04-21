நெகிழி கழிவு: இந்தியா, ஜெர்மனி ஒப்பந்தம்
புதுடெல்லி: நெகிழிப் பொருட்கள் கடலில் கலப்பதை தடுப்பது தொடர்பில் இந்தியா, ஜெர்மனி இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. 'கடல்சார் சுற்றுச்சூழலில் நெகிழிப் பொருட்களின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் நகரங்கள்' என்ற தலைப்பில் இந்த தொழில் நுட்ப ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு 63 ஆண்டுகளாக நீடித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
14வது நாளாக நீடித்த போராட்டம்: மக்கள் அவதி
பெங்களூரு: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கர்நாடகாவில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டம் நேற்று 14வது நாளாக நீடித்தது. அரசுப் பேருந்துகள் இயங்காததால் மக்கள் தொடர்ந்து தனியார் பேருந்துகளை நாட வேண்டியுள்ளது. இந்நிலையில் பணிக்குத் திரும்பாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பங்குச்சந்தையில் சரிவு
மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தையில் நேற்று பல பங்குகள் சரிவடைந்தன. மும்பை பங்குச் சந்தையின் குறியீட்டு எண் 883 புள்ளிகள் சரிவு கண்டது. அதேபோல் தேசிய பங்குச் சந்தையான 'நிஃப்டி'யும் 14,400 புள்ளிகளுக்கு கீழ் இறங்கியது. நேற்று சந்தை துவங்கிய அரை மணி நேரத்தில் முதலீட்டாளர்கள் 5.27 லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பைச் சந்தித்தனர்.