கிளந்தானில் தொற்று அதிகரிப்பு
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவின் கிளந்தான் மாநிலத்தில் கொவிட்-19 தொற்றுக் குழுமங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக வேலையிடங்கள், கல்விக்கூடங்கள் போன்ற இடங்களில் இருந்து அவை பரவி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. மலேசியாவின் மற்ற மாநிலங்களைக் காட்டிலும் இங்குதான் தொற்று அதிகளவில் பதிவாகியுள்ளது. மலேசிய தேசிய தொற்றுப்பாதிப்பு விகிதம் 1.16. ஆனால் கிளந்தானில் அந்த விகிதம் 1.43ஆக உள்ளது. கிளந்தானில் ஏப்ரல் 3 முதல் 16அம் தேதி வரை 259 உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அம்மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் டாக்டர் ஸைனி ஹுஸைன் தெரிவித்துள்ளார். இந்தக் காலக்கட்டத்தில் 464 தொற்றுப் பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டன. அவற்றில் 259 (56 விழுக்காட்டினர்) உயர்நிலைப் மாணவர்கள், தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் 111 பேர் (24 விழுக்காடு) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் பள்ளி ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் என 19 வயதுக்கு மேற்பட்ட 86 பேருக்கும் (19 விழுக்காடு) ஏழு வயதுக்குட்பட்ட எட்டு குழந்தைகளுக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளிகள் சில கொவிட்-19 கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைச் சரிவர பின்பற்றாததே தொற்று பரவல் அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சிவப்புப் பட்டியலில் இந்தியா
லண்டன்: கொவிட்-19 தொற்றுநோயால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்குச் செல்வதற்கும் அங்கிருந்து பிரிட்டனுக்கு வருவதற்கும் பிரிட்டன் கடுமையான விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியுள்ளது. அந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இப்போது இந்தியாவையும் பிரிட்டன் சேர்த்துள்ளது. இந்தியாவில் கொவிட்-19 தொற்று அதிவேகத்தில் பரவும் நிலை ஏற்பட்டதையடுத்து பிரிட்டன் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
இதற்கிடையே, இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லிக்கு மேற்கொள்ளவிருந்த தனது பயணத்தை அந்நாட்டுப் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் நிறுத்திவைத்துள்ளார். கொரோனா தலைவிரித்தாடும் இந்தியாவை, சிவப்புப் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளதாக பிரிட்டனின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மாட் ஹான்காக் தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் பிரிட்டன், அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் குடியுரிமைகளைக் கொண்டவர்களைத் தவிர்த்து மற்றவர்கள் பிரிட்டனில் நுழைய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
செவ்வாய்க்கிரகத்தில் வெற்றிகரமாக பறக்கவிடப்பட்டது குட்டி ஹெலிகாப்டர்
வாஷிங்டன்: செவ்வாய்க்கிரகத்தில் 300 மீட்டர் தூரம் பறக்கக்கூடிய சிறிய வகை ஹெலிகாப்டர் ஒன்றை வெற்றிகரமாகப் பறக்கவிட்டு தரையிறக்கி சாதனை செய்துள்ளது நாசா. இன்ஜுனியூட்டி என்னும் அந்த ஹெலிகாப்டர் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் பெர்செவெரன்ஸ் ரோவரின் விண்கலத்தின் உதவியுடன் செவ்வாய்க்கோளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. பின்னர் அது ஒரு சோதனை முயற்சியாக பறக்க வைக்கப்பட்டது. அந்த ஹெலிகாப்டர், திட்டமிட்டபடி 30 விநாடிகள் பறந்து பின்னர் தரையிறங்கியது. இதை பெரிய சாதனையாக எண்ணி நாசா விஞ்ஞானிகள் கொண்டாடினர்.
பெர்செவரன்ஸ் என்ற விண்கலத்தை செவ்வாய்க் கிரகத்தில் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி நாசா தரையிறக்கியது. அதில் 1.8 கிலோ கிராம் எடையுள்ள 'இன்ஜுனியூட்டி' என்ற பெயருடைய சிறிய ஹெலிகாப்டரும் அங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இந்த ஹெலிகாப்டர், சென்னையைச் சேர்ந்த பாப் பலராம் என்ற முன்னாள் ஐஐடி மாணவரின் சிந்தனையில் உருவான படைப்பாகும். ஹெலிகாப்டரின் வடிவமைப்பு, மேம்பாடு மற்றும் சோதனை ஆகியவற்றின் அனைத்துக் கட்டங்களிலும் தலைமைப் பொறியாளராகப் பணியாற்றியுள்ளார் பாப் பலராம்.