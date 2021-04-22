தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் ஏறுமுகம்

சிங்­கப்­பூ­ரில் நேற்று முடி­வ­டைந்த ஏலக்­குத்­த­கை­யில் வாகன உரி­மைச் சான்­றி­தழ் கட்­ட­ணங்­கள் (சிஓஇ) பெரும்­பா­லும் தொடர்ந்து ஏற்­றம் அடைந்­தன.

சிறிய கார்­க­ளுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் $49,640 ஆனது. இரு வாரங்­க­ளுக்கு முன்பு நடை­பெற்ற ஏலக்­குத்­த­கை­யில் சிஓஇ $45,600 ஆக இருந்­தது. கடை­சி­யாக 2017ஆம் ஆண்­டில்­தான் இந்­தப் பிரி­வுக்­கான சிஓஇ $45,600ஐத் தாண்­டி­யி­ருந்­தது.

பெரிய கார்­க­ளுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் $61,190 ஆக உயர்ந்­தது. இதற்கு முந்­தைய ஏலக்­குத்­த­கை­யில் சிஓஇ $52,309 ஆக இருந்­தது. இந்­தப் பிரி­வில் சிஓஇ கட்­ட­ணம் இந்த அளவு உயர்ந்­து இ­ருப்­பது ஐந்து ஆண்­டு­களில் இதுவே முதன்­முறை.

சரக்கு வாக­னங்­கள், பேருந்­து­கள் உள்­ளிட்ட வர்த்­தக வாக­னங்­க­ளுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் $44,001 ஆக அதி­க­ரித்­தது. இதற்கு முந்­தைய ஏலக்­குத்­த­கை­யில் அது 36,134 ஆக பதி­வா­கி­யி­ருந்­தது.

மோட்­டார்­சைக்­கிள்­க­ளுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் $8,000 ஆக முடி­வ­டைந்­தது. இதற்கு முந்­தைய ஏலக்­குத்­த­கை­யி­லும் சிஓஇ இதே அள­வில்தான் இருந்­தது. இந்தப் பிரி­வுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் ஏற்­கெ­னவே உச்­சத்­தில் இருந்து வரு­கிறது.

பொதுப் பிரி­வுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் $62,100 ஆக கூடி­யது. இதற்கு முந்­தைய ஏலக்­குத்­த­கை­யில் அது $52,200 ஆக இருந்­தது. பொதுப் பிரி­வுக்­கான சிஓஇ எந்­த­வொரு வாக­னப் பிரி­வுக்­கா­க­வும் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­லாம் என்­றா­லும் அது பெரும்­பா­லும் பெரிய கார்­க­ளுக்­குத்­தான் பயன்­ப­டு­கிறது.

நேற்று முடி­வ­டைந்த ஏலக்­குத்­த­கை­யில் மொத்­தம் 2,957 வாகன உரி­மைச் சான்­றி­தழ்­கள் ஏலத்­திற்கு விடப்­பட்­டன.

எதிர்­வ­ரும் மே முதல் ஜூலை வரை­யி­லான மூன்று மாதங்­களுக்கு வழங்­கப்­ப­ட­வி­ருக்­கும் சிஓஇ குறைக்­கப்­ப­டு­வ­தால், கார்­க­ளுக்­கான சிஓஇ கட்­ட­ணம் ஏற்­றம் கண்டு வரு­வ­தாக மோட்­டார் வாகன விற்­ப­னை­யா­ளர்­கள் விளக்­க­ம­ளித்து உள்­ள­னர்.