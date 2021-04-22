90 வயது மூதாட்டியிடம் $42மி. மோசடி
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்கில் 90 வயது மூதாட்டி ஒருவர் மோசடிக் கும்பலிடம் S$42 மில்லியன் மதிப்புள்ள தொகையை இழந்துள்ளார். சீன அதிகாரிகள் போல் நடித்து அந்த மூதாட்டியை ஏமாற்றி அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணத்தை தங்கள் கணக்குக்கு மாற்றிக்கொண்டனர். கடந்த ஐந்து மாதங்களில் 11 வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அந்த மூதாட்டியிடம் இருந்து பணம் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஹாங்காங் போலிஸ் தெரிவித்தது.
ஜான்சன்&ஜான்சன் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி
புருசல்ஸ்: ஐரோப்பிய மருந்தக ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் சோதனைக்குப் பின், ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஜான்சன் & ஜான்சன் தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இரத்த உறைவு ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளதாகக் கூறப்பட்ட இந்த மருந்து குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட ஒழுங்குமுறை ஆணையம், இரத்த உறைவு ஏற்படுவது அரிது என்றும் அதைக்காட்டிலும் நன்மையே அதிகம் என்று கூறியுள்ளது.