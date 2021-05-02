தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
அமைச்சர் சண்முகம்: கொரோனா சூழலில் மனநலம் முக்கியமான ஒரு பிரச்சினை

கொவிட்-19 காரணமாக உலகஅளவில் மக்களுக்குப் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன.

இத்தகைய ஒரு சூழலில் மனநலன் என்பது மிக முக்கியமான ஓர் அம்சம் என்றும் வருங்காலத்தில் அதன் முக்கியத்துவம் மேலும் கூடும் என்றும் சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம் நேற்று தெரிவித்தார்.

சிங்கப்பூரைப் பொறுத்தவரையில் நகரச் சூழல், பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை, மூப்படையும் மக்கள்தொகை ஆகியவற்றுடன் அந்தப் பிரச்சினை பல கோணங்களைத் தழுவியதாக உள்ளது என்று அவர் கூறினார்.

அது நாம் அனைவருமே தீவிரமாக ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்று திரு சண்முகம் குறிப்பிட்டார்.

பூமலையில் 'கேர்கிவர்ஸ் அலையன்ஸ் லிமிடெட்' என்ற அறப்பணி அமைப்பைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய வளர்ப்பு நாய்களுடன் உலாவச் சென்றனர்.

அவர்களுடன் அமைச்சர் சண்முகமும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர் இந்த விவரங்களைத் தெரிவித்தார்.

மனநலப் பிரச்சினை உள்ள மக்களுக்கு உதவக்கூடியவர்கள் எதிர்நோக்கக்கூடிய சவால்களைப் பற்றியும் மனநலனைப் பற்றியும் மக்களிடையே புரிந்துணர்வை அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த அறப்பணி அமைப்பு பெரிய அளவிலான இயக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது.

பராமரிப்பாளர்களுக்குப் பயிற்சி வழங்குவதற்கு ஆகும் செலவை ஈடுகட்டும் வகையில் நிதி திரட்டுவதும் அந்த இயக்கத்தின் நோக்கம். அதன் ஒரு பகுதியாக நேற்றைய உலா நடந்தது.

மனநலனில் கொவிட்-19 கிருமி ஏற்படுத்தி இருக்கும் தாக்கம் பற்றி கருத்துரைத்த அமைச்சர், முன்பு போல் சமூக கலந்துறவாடல்களில் ஈடுபட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும்போது சிலரிடத்தில் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுவிடுவதாகக் கூறினார்.

பரந்த அளவில் பார்க்கும்போது இளையர்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் அல்லது வேலையில் அன்றாட மனஉளைச்சலை எதிர்நோக்குகிறார்கள் என்றார் அவர்.

அதேவேளையில், முதியவர்கள் முன்பைவிட அதிக ஆயுளுடன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நினைவாற்றல் இழப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கக்கூடும்.

"நம் குடும்பத்தில், யாராவது ஒருவருக்கு இருக்கும் பிரச்சினை பற்றி நம்மில் பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். ஒரு சமூகம் என்ற முறையில் நாம் மேலும் பலவற்றை இதில் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது," என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

கேர்கிவர்ஸ் அலையன்ஸ் அறப்பணி அமைப்பு தனது இயக்கத்தை ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி தொடங்கியது.

'மனநலத்திற்கான மகிழ்உலா' என்ற அந்த இயக்கம், மே 16ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.

இருந்தாலும் ஜூன் 30 வரை நன்கொடைகள் வரவேற்கப்படு கின்றன.