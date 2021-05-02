இந்திய ஆணழகன் ஜகதீஷ்
கிருமித்தொற்றால் மரணம்
மும்பை: மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஜகதீஷ் லாட், 34, (படம்) கொரோனா கிருமித்தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துவிட்டார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்ட நிலையில் பரோடாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் இவர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். அங்கு இவருக்கு ஆக்சிஜன் உதவியுடன் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வந்தபோதிலும் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மறைந்த ஜகதீஷ் லாட்டுக்கு மனைவியும் ஒரு மகளும் உள்ளனர். 'மிஸ்டர் இந்தியா' பட்டத்தை வென்ற இவர், அனைத்துலக ஆணழகன் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் வென்றார்.
ஆக்சிஜன் வர தாமதம்: 8 பேர் பலி
புதுடெல்லி: டெல்லி பத்ரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கொரோனா நோயாளிகள் எட்டுப் பேர் ஆக்சிஜன் இல்லாத தால் இறந்துவிட்டனர். அவர்களில் ஒருவர் அந்த மருத்துவ மனையில் மருத்துவராக வேலை செய்தவர். சனிக்கிழமை பிற்பகல் 12.15 மணிக்கு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் தீர்ந்து விட்டது. மீண்டும் ஆக்சிஜன் கிடைக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆனதால் அதற்குள் எட்டுப் பேரும் ஒருவர் பின் ஒருவ ராக உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை கூறியது. இது பற்றி விசாரணை நடத்த டெல்லி அரசு முயன்று வருகிறது.