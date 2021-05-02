புயல்: ஷங்ஹாய் அருகே குறைந்தது
11 பேர் மரணம்
ஹங்ஹாய்: சீனாவின் ஷங்ஹாய் நகருக்கு அருகில் உள்ள நன்டோங் நகரம் ஒன்றை புயல் உலுக்கியது. இதில் குறைந்தது 11 பேர் மாண்டனர்; 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.
மீன்பிடிப் படகு கடலில் கவிழ்ந்ததில் அதில் இருந்த ஒன்பது பேரைக் காணவில்லை. இரண்டு பேர் மீட்கப்பட்டனர். எட்டு மில்லியன் மக்கள்தொகையைக் கொண்ட நன்டோங் நகரில் பலத்த காற்று வீசியதாக அதிகாரிகள் கூறினர். அதுமட்டுமல்லாது, ஆலங்கட்டி மழையும் பெய்ததாக சீன ஊடகம் தெரிவித்தது.
மரங்கள், மின்சாரக் கம்பங்கள் ஆகியவை சாய்ந்து உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
புயல் காரணமாக பல வீடுகள் சேதமடைந்தன. பாதிக்கப்பட்ட இடங்களிலிருந்து 3,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
வடகிழக்கு ஜப்பானில் நிலநடுக்கம்; சுனாமி அபாயம் இல்லை
தோக்கியோ: வடகிழக்கு ஜப்பானின் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவில் 6.6ஆக அது பதிவானது. நிலநடுக்கம் காரணமாக தலைநகர் தோக்கியோவிலும் அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன. நிலச்சரிவுகள் ஏற்படக்கூடும் என்று அஞ்சப்பட்டது. ஆனால் சுனாமி அபாயம் இல்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நிலநடுக்கம் காரணமாக உயிர், பொருள் சேதம் குறித்து தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
'ஆஸ்ட்ரசெனகா தடுப்பூசி போட இன்று முதல் பதிவு செய்யலாம்'
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவில் அஸ்ட்ரசெனகா தடுப்பூசி போட விரும்புபவர்கள் இன்று முதல் அதற்காகப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
இந்தத் தகவலை மலேசியாவின் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கத் துறை அமைச்சர் கைரி ஜமாலுதீன் தெரிவித்தார்.
ஆஸ்ட்ரசெனகா தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ள விரும்புபவர்கள் தாங்கள் செல்ல விரும்பும் தடுப்பூசி நிலையம், தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளும் தேதி ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
இந்தத் திட்டம் 268,000 பேருக்கு வழங்கப்படுகிறது. தலைநகர் கோலாலம்பூர், சிலாங்கூர் மாநிலத்தில் வசிப்பவர்களுக்கான இணையப்பக்கத்தில் பதிவு செய்பவர்களுக்குத் தடுப்பூசி போடப்படும்.
ஆஸ்திரேலியா-நியூசிலாந்து இருவழிப் பயண ஏற்பாடு தடைப்படும் அபாயம்
வெலிங்டன்: ஆஸ்திரேலியாவில் பெர்த் மாநிலத்தில் சமூக அளவில் கொவிட்-19 பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக நியூசிலாந்துக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இடையிலான இருவழிப் பயண ஏற்பாடு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த எட்டு நாட்களில் இரண்டாவது முறையாக இந்தப் பயண ஏற்பாடு தடைப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பெர்த் நகரில் தனிமைப்படுத்தும் இடத்தில் பணிபுரியும் ஊழியருக்கும் அவருடன் வசிக்கும் இருவருக்கும் கொரோனா கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஞாபக மறதி மூதாட்டி கைது:
மூன்று அதிகாரிகள் பதவி விலகல்
லவ்லேண்ட்: அமெரிக்காவின் கொலொராடோ மாநிலத்தில் ஞாபக மறதி நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
73 வயது மூதாட்டியை மூர்க்கத்தனமாகக் கைது செய்ததாகக் கூறப்படும் மூன்று போலிஸ் அதிகாரிகள் பதவி விலகியுள்ளனர்.
கடையில் பொருட்களைத் திருடியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் அந்த மூதாட்டி கைது செய்யப்பட்டார்.
அந்த மூதாட்டி மூர்க்கத்தனமான முறையில் கைது செய்யப்பட்டதால் அவருக்கு எலும்பு முறிவும் தோள்பட்டையில் காயமும் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.