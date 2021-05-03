துவாஸ் வெடிப்புச் சம்பவத்தில் மரணமடைந்தவர்களுக்கும் காயம் அடைந்தவர்களுக்கும் உதவுவதற்காக இணையத்தில் திரட்டப்பட்ட $608,302 அவர்களுக்குப் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இட்ஸ்ரெய்னிங்ரெய்ன்கோட்ஸ் (ஐஆர்ஆர்) (ItsRainingRaincoats) எனும் லாப நோக்கமற்ற அமைப்பு நன்கொடைத் திரட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
அது நிர்ணயித்திருந்த $300,000 இலக்கு மார்ச் 3ஆம் தேதி எட்டப்பட்டது. திரட்டப்பட்ட மொத்தத் தொகையைச் சமமாகப் பிரித்து கடந்த சனிக்கிழமை எட்டு ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தி விட்டதாக நன்கொடை திரட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கிவ்.ஏஷியா இணையத் தளத்தில் ஐஆர்ஆர் அமைப்பு கூறியது.
கடந்த பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி துவாஸ் அவன்யூ 11ல் உள்ள தொழிற்சாலையில் நடந்த வெடிப்புச் சம்பவத்தில் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் மூன்று பேர் மரணமடைந்ததுடன் ஐந்து பேர் கடுமையாகக் காயமுற்றனர்.
இந்தியாவைச் சேர்ந்த எஸ்.மாரிமுத்து, 38, பங்ளாதேஷைச் சேர்ந்த ஷொஹேல் எம்டி, 23, அனிசுஸமான் முகமது, 29 ஆகியவர்கள் உயிரிழந்தனர்.
காயமடைந்த ஐந்து பேரில் மூன்று பேர் இன்னமும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மூவரில் ஒருவர் இன்னமும் தீவிர கவனிப்புப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இன்னும் இரண்டு பேர் சென்ற வாரம் மருத்துவமனையிலிருந்து தங்குவிடுதிக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். அங்கே இரண்டு படுக்கைகள் மட்டுமே உள்ள அறையில் அவர்கள் தங்கவைக்கப்பட்டு வெளிநோயாளி சிகிச்சை பெறுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர்களின் உடல்நிலை தேறி வந்தாலும், குறிப்பிட்டத்தக்க காலத்துக்கு அவர்களால் வேலைக்குச் செல்லமுடியாது என்று ஐஆர்ஆர் அமைப்பு தெரிவித்தது.
தீப் பாதுகாப்பு முறைகளில் கவனம் செலுத்தும் ஸ்டார்ஸ் இன்ஜினியரிங் எனும் குத்தகை நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் வெடிப்பு நடந்தது. அச்சம்பவத்தில் மேலும் 65 பேர் அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.
அந்தத் தொழிற்சாலையில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த உரு ளைக்கிழங்கு மாவுச்சத்து மூலம் வெடிப்பு நிகழ்ந்தது என்று மனிதவள அமைச்சு நடத்திய ஆரம்பகட்ட விசாரணையின் முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டது.