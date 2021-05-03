தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
'உலகை உலுக்குவோம்'- மியன்மாரில் ஆர்ப்பாட்டக் குரல்

மியன்மாரின் காச்சின் என்ற மாநிலத்தில் பக்காண்டு என்ற நகரில் 'உலக மியன்மார் வசந்தகால புரட்சி நாள்' என்ற பெயரில் நேற்று நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டனர். படம்: ஏஎஃப்பி -

யங்­கூன்: மியன்­மா­ரில் பல நகர்­களி­லும் நேற்று காலை­யில் ஆயி­ரக்­க­ணக்­கான ஆர்ப்­பாட்­டக்­கா­ரர்­கள் வீதி­களில் ராணுவ ஆட்­சியை எதிர்த்து பேரணி நடத்தினர்.

மியன்­மா­ரில் ஜன­நா­ய­கத்தை மல­ரச் செய்­ய­வும் பொரு­ளி­யல் வளர்ச்­சிப் பாதைக்கு நாட்டைக் கொண்டு வர­வும் தாங்­கள் போராடு­வ­தாக அவர்­கள் தெரி­வித்து வரு­கி­றார்­கள்.

'உலக மியன்­மார் வசந்தகால புரட்சி நாள்' என்று நேற்றைய ஆர்ப்பாட்டத்தை வர்­ணித்­த­ மக்கள், 'மியன்­மார் மக்­க­ளின் ஐக்­கிய குர­லோடு உலகை உலுக்­கு­வோம்' என்று குறிப்­பிட்­ட­னர்.

மியன்­மா­ரில் தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­பட்ட அர­சாங்­கத்தை அகற்­றி­விட்டு ராணுவ நிர்­வா­கம் நாட்டை கைப்­பற்­றிக் கொண்­டுள்­ளது.

அதை எதிர்த்து ராணுவ அடக்கு முறைக்கு அடங்­கா­மல் மக்­கள் கடந்த மூன்று மாத கால­மாகப் போராடி வருகிறார்­கள்.

கடந்த 36 மணி நேரத்­தில் குறைந்­த­பட்­சம் 11 வெடிச் சம்­ப­வங்­கள் நிகழ்ந்­த­தா­க­வும் அவற்­றால் உயி­ரு­டற் சேதம் இல்லை என்­றும் சனிக்­கி­ழமை அர­சாங்க செய்­தி­கள் தெரி­வித்­தன.

நேற்றைய பேர­ணிகளில் வன்­செ­யல்­கள் இடம்­பெற்­ற­தாக தக­வல்­கள் எது­வும் கிடைக்­க­வில்லை.