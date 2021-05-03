யங்கூன்: மியன்மாரில் பல நகர்களிலும் நேற்று காலையில் ஆயிரக்கணக்கான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வீதிகளில் ராணுவ ஆட்சியை எதிர்த்து பேரணி நடத்தினர்.
மியன்மாரில் ஜனநாயகத்தை மலரச் செய்யவும் பொருளியல் வளர்ச்சிப் பாதைக்கு நாட்டைக் கொண்டு வரவும் தாங்கள் போராடுவதாக அவர்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
'உலக மியன்மார் வசந்தகால புரட்சி நாள்' என்று நேற்றைய ஆர்ப்பாட்டத்தை வர்ணித்த மக்கள், 'மியன்மார் மக்களின் ஐக்கிய குரலோடு உலகை உலுக்குவோம்' என்று குறிப்பிட்டனர்.
மியன்மாரில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை அகற்றிவிட்டு ராணுவ நிர்வாகம் நாட்டை கைப்பற்றிக் கொண்டுள்ளது.
அதை எதிர்த்து ராணுவ அடக்கு முறைக்கு அடங்காமல் மக்கள் கடந்த மூன்று மாத காலமாகப் போராடி வருகிறார்கள்.
கடந்த 36 மணி நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் 11 வெடிச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் அவற்றால் உயிருடற் சேதம் இல்லை என்றும் சனிக்கிழமை அரசாங்க செய்திகள் தெரிவித்தன.
நேற்றைய பேரணிகளில் வன்செயல்கள் இடம்பெற்றதாக தகவல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.